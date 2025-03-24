https://sputnik-abkhazia.ru/20250324/avtobusy-iz-tskhinvala-v-sukhum-mogut-zapustit-v-letniy-sezon-1054222549.html

Автобусы из Цхинвала в Сухум могут запустить в летний сезон

Автобусы из Цхинвала в Сухум могут запустить в летний сезон

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Автобусы из Цхинвала в Сухум могут запустить в летний период, сообщил Sputnik Южная Осетия руководитель "Управления автомобильного... 24.03.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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южная осетия

сухум

цхинвал

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СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Автобусы из Цхинвала в Сухум могут запустить в летний период, сообщил Sputnik Южная Осетия руководитель "Управления автомобильного транспорта" Сергей Валиев.Планируется также организовать автобусное сообщение с Москвой и Крымом.Регулярность рейсов будет зависеть от пассажиропотока. Продажу билетов будут осуществлять по предварительным заказам.

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