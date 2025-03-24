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Автобусы из Цхинвала в Сухум могут запустить в летний сезон
Автобусы из Цхинвала в Сухум могут запустить в летний сезон
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Автобусы из Цхинвала в Сухум могут запустить в летний период, сообщил Sputnik Южная Осетия руководитель "Управления автомобильного... 24.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-24T19:30+0300
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СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Автобусы из Цхинвала в Сухум могут запустить в летний период, сообщил Sputnik Южная Осетия руководитель "Управления автомобильного транспорта" Сергей Валиев.Планируется также организовать автобусное сообщение с Москвой и Крымом.Регулярность рейсов будет зависеть от пассажиропотока. Продажу билетов будут осуществлять по предварительным заказам.
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абхазия, южная осетия, сухум, цхинвал
Автобусы из Цхинвала в Сухум могут запустить в летний сезон
19:30 24.03.2025 (обновлено: 21:40 24.03.2025)
СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Автобусы из Цхинвала в Сухум могут запустить в летний период, сообщил Sputnik Южная Осетия руководитель "Управления автомобильного транспорта" Сергей Валиев.
Планируется также организовать автобусное сообщение с Москвой и Крымом.
Своих автобусов необходимого класса у республики нет, но правительство работает над решением этого вопроса.
Регулярность рейсов будет зависеть от пассажиропотока. Продажу билетов будут осуществлять по предварительным заказам.