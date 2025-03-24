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Более 3290 заявок поступило для участия в конкурсе "Команда Абхазии"
Более 3290 заявок поступило для участия в конкурсе "Команда Абхазии"
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СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Более 3290 заявок поступило от управленцев для участия в конкурсе "Команда Абхазии". 24.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-24T15:00+0300
2025-03-24T15:00+0300
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СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Более 3290 заявок поступило от управленцев для участия в конкурсе "Команда Абхазии". Прием заявок и первый дистанционный этап тестирования завершился 21 марта. Основная аудитория — участники в возрасте от 18 до 25 лет (47%), от 26 до 35 лет — 28%, от 36 до 45 лет — 18%, старше 46 лет — 7%. По итогам будут отобраны 80 финалистов. Из них в ходе очного испытания эксперты определят 20 сильнейших. Конкурс "Команда Абхазии" проводится по принципу российских кадровых конкурсов при поддержке платформы "Россия — страна возможностей", он был запущен 12 февраля.
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Более 3290 заявок поступило для участия в конкурсе "Команда Абхазии"
15:00 24.03.2025 (обновлено: 15:56 24.03.2025)
СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Более 3290 заявок поступило от управленцев для участия в конкурсе "Команда Абхазии".
Прием заявок и первый дистанционный этап тестирования завершился 21 марта.
Основная аудитория — участники в возрасте от 18 до 25 лет (47%), от 26 до 35 лет — 28%, от 36 до 45 лет — 18%, старше 46 лет — 7%.
"Первый этап преодолел 591 участник. На втором этапе, который продлится до 30 марта, конкурсантам предстоит тест на оценку управленческого потенциала", — рассказал руководитель конкурса, и.о. председателя Госкомспорта Таращ Хагба.
По итогам будут отобраны 80 финалистов. Из них в ходе очного испытания эксперты определят 20 сильнейших.
Конкурс "Команда Абхазии" проводится по принципу российских кадровых конкурсов при поддержке платформы "Россия — страна возможностей", он был запущен 12 февраля.