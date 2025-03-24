https://sputnik-abkhazia.ru/20250324/bolee-3290-zayavok-postupilo-dlya-uchastiya-v-konkurse-komanda-abkhazii-1054219598.html

Более 3290 заявок поступило для участия в конкурсе "Команда Абхазии"

Более 3290 заявок поступило для участия в конкурсе "Команда Абхазии"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Более 3290 заявок поступило от управленцев для участия в конкурсе "Команда Абхазии". 24.03.2025, Sputnik Абхазия

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2025-03-24T15:56+0300

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общество

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СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Более 3290 заявок поступило от управленцев для участия в конкурсе "Команда Абхазии". Прием заявок и первый дистанционный этап тестирования завершился 21 марта. Основная аудитория — участники в возрасте от 18 до 25 лет (47%), от 26 до 35 лет — 28%, от 36 до 45 лет — 18%, старше 46 лет — 7%. По итогам будут отобраны 80 финалистов. Из них в ходе очного испытания эксперты определят 20 сильнейших. Конкурс "Команда Абхазии" проводится по принципу российских кадровых конкурсов при поддержке платформы "Россия — страна возможностей", он был запущен 12 февраля.

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