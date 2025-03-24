https://sputnik-abkhazia.ru/20250324/detskiy-vrach-psikhiatr-iz-rossii-rasskazal-ob-itogakh-osmotra-podopechnykh-ashana-1054218946.html

Детский врач-психиатр из России рассказал об итогах осмотра подопечных "Ашана"

Детский врач-психиатр из России рассказал об итогах осмотра подопечных "Ашана"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Детский подростковый врач-психиатр из России Оксана Мельникова осмотрела подопечных фонда "Ашана" в возрасте от 2,5 лет до 16 лет в... 24.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-24T13:40+0300

2025-03-24T13:40+0300

2025-03-24T15:52+0300

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СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Детский подростковый врач-психиатр из России Оксана Мельникова осмотрела подопечных фонда "Ашана" в возрасте от 2,5 лет до 16 лет в рамках программы "Здоровое поколение". Специалист уже провела приемы в Сухуме, Сухумском, Гудаутском, Очамчырском и Ткуарчалском районах. Запланирована поездка в Гулрыпшский район. Медик проводила диагностику и определяла тактику оказания медпомощи. Это уже второй приезд врача в республику. По ее словам, дальнейшее наблюдение, подбор терапии оставался за местными врачами, и это уже дало свои положительные результаты.

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Sputnik Абхазия

абхазия, россия, медицина, дети