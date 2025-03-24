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Детский врач-психиатр из России рассказал об итогах осмотра подопечных "Ашана"
Детский врач-психиатр из России рассказал об итогах осмотра подопечных "Ашана"
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СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Детский подростковый врач-психиатр из России Оксана Мельникова осмотрела подопечных фонда "Ашана" в возрасте от 2,5 лет до 16 лет в... 24.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-24T13:40+0300
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СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Детский подростковый врач-психиатр из России Оксана Мельникова осмотрела подопечных фонда "Ашана" в возрасте от 2,5 лет до 16 лет в рамках программы "Здоровое поколение". Специалист уже провела приемы в Сухуме, Сухумском, Гудаутском, Очамчырском и Ткуарчалском районах. Запланирована поездка в Гулрыпшский район. Медик проводила диагностику и определяла тактику оказания медпомощи. Это уже второй приезд врача в республику. По ее словам, дальнейшее наблюдение, подбор терапии оставался за местными врачами, и это уже дало свои положительные результаты.
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абхазия, россия, медицина, дети
Детский врач-психиатр из России рассказал об итогах осмотра подопечных "Ашана"
13:40 24.03.2025 (обновлено: 15:52 24.03.2025)
СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Детский подростковый врач-психиатр из России Оксана Мельникова осмотрела подопечных фонда "Ашана" в возрасте от 2,5 лет до 16 лет в рамках программы "Здоровое поколение".
Специалист уже провела приемы в Сухуме, Сухумском, Гудаутском, Очамчырском и Ткуарчалском районах. Запланирована поездка в Гулрыпшский район.
Основные проблемы — нарушения нейроразвития: расстройство аутистического спектра, умственная отсталость, задержка психического развития, гиперактивность и большой пласт детей с нарушениями речи.
Медик проводила диагностику и определяла тактику оказания медпомощи.
Это уже второй приезд врача в республику. По ее словам, дальнейшее наблюдение, подбор терапии оставался за местными врачами, и это уже дало свои положительные результаты.