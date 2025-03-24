https://sputnik-abkhazia.ru/20250324/fond-medstrakhovaniya-abkhazii-okazal-medpomosch-naseleniyu-na-7792-mln-rub-v-2024-godu-1054212951.html
Фонд медстрахования Абхазии оказал медпомощь населению на 77,92 млн руб в 2024 году
Фонд медстрахования Абхазии оказал медпомощь населению на 77,92 млн руб в 2024 году
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Фонд медстрахования Абхазии оказал медпомощь населению на 77,92 млн руб в 2024 году. 24.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-24T11:30+0300
2025-03-24T11:30+0300
2025-03-24T12:27+0300
в абхазии
абхазия
медицина
общество
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/1b/1053950916_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f0da142b6306e26408f355796e0ba5e9.jpg
СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Фонд медстрахования Абхазии оказал медпомощь населению на 77,92 млн руб в 2024 году.Из этих средств оказана помощь 4396 беременным женщинам на сумму 11,22 млн рублей. Бюджет Фонда обязательного медстрахования на 2025 год составляет 90,57 миллиона рублей.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/1b/1053950916_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0f7f3e7b982cad02789f1a77232e547a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, медицина, общество
абхазия, медицина, общество
Фонд медстрахования Абхазии оказал медпомощь населению на 77,92 млн руб в 2024 году
11:30 24.03.2025 (обновлено: 12:27 24.03.2025)
СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Фонд медстрахования Абхазии оказал медпомощь населению на 77,92 млн руб в 2024 году.
Из этих средств оказана помощь 4396 беременным женщинам на сумму 11,22 млн рублей.
По программе химиотерапии онкологических больных была оказана помощь 750 пациентам на сумму 66,7 млн рублей. Всего проведено 5244 курса химиотерапии.
Бюджет Фонда обязательного медстрахования на 2025 год составляет 90,57 миллиона рублей.