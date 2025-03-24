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Фонд медстрахования Абхазии оказал медпомощь населению на 77,92 млн руб в 2024 году
Фонд медстрахования Абхазии оказал медпомощь населению на 77,92 млн руб в 2024 году
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Фонд медстрахования Абхазии оказал медпомощь населению на 77,92 млн руб в 2024 году. 24.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Фонд медстрахования Абхазии оказал медпомощь населению на 77,92 млн руб в 2024 году.Из этих средств оказана помощь 4396 беременным женщинам на сумму 11,22 млн рублей. Бюджет Фонда обязательного медстрахования на 2025 год составляет 90,57 миллиона рублей.
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абхазия, медицина, общество

Фонд медстрахования Абхазии оказал медпомощь населению на 77,92 млн руб в 2024 году

11:30 24.03.2025 (обновлено: 12:27 24.03.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукВрач скорой помощи
Врач скорой помощи - Sputnik Абхазия, 1920, 24.03.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Фонд медстрахования Абхазии оказал медпомощь населению на 77,92 млн руб в 2024 году.
Из этих средств оказана помощь 4396 беременным женщинам на сумму 11,22 млн рублей.
По программе химиотерапии онкологических больных была оказана помощь 750 пациентам на сумму 66,7 млн рублей. Всего проведено 5244 курса химиотерапии.
Бюджет Фонда обязательного медстрахования на 2025 год составляет 90,57 миллиона рублей.
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