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Фонд медстрахования Абхазии оказал медпомощь населению на 77,92 млн руб в 2024 году

Фонд медстрахования Абхазии оказал медпомощь населению на 77,92 млн руб в 2024 году

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Фонд медстрахования Абхазии оказал медпомощь населению на 77,92 млн руб в 2024 году. 24.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Фонд медстрахования Абхазии оказал медпомощь населению на 77,92 млн руб в 2024 году.Из этих средств оказана помощь 4396 беременным женщинам на сумму 11,22 млн рублей. Бюджет Фонда обязательного медстрахования на 2025 год составляет 90,57 миллиона рублей.

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