https://sputnik-abkhazia.ru/20250324/markova-rasskazala-o-situatsii-s-zabolevaemostyu-tuberkulezom-v-abkhazii--1054214608.html

Маркова рассказала о ситуации с заболеваемостью туберкулезом в Абхазии

Маркова рассказала о ситуации с заболеваемостью туберкулезом в Абхазии

Sputnik Абхазия

Во Всемирный день борьбы с туберкулезом в эфире радио Sputnik замдиректора по лечебной части Республиканского противотуберкулезного диспансера Марина Маркова... 24.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-24T14:22+0300

2025-03-24T14:22+0300

2025-03-24T14:22+0300

радио

подкасты

абхазия

всемирный день борьбы с туберкулезом

туберкулез

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/18/1054214721_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_ca2a561875d0535b96a078e8c5ab9f26.jpg

Маркова рассказала о ситуации с заболеваемостью туберкулезом в Абхазии Sputnik Абхазия Маркова рассказала о ситуации с заболеваемостью туберкулезом в Абхазии

Туберкулез по-прежнему остается одним из самых смертоносных заболеваний в мире. Какова ситуация с этим недугом в Абхазии, в интервью радио Sputnik рассказала замдиректора по лечебной части Республиканского противотуберкулезного диспансера Марина Маркова. "С каждым годом у нас все больше падают цифры. Это связано с общей послековидной обстановкой. Самые большие цифры были в 2014 году, затем плавно шло снижение. Сейчас у нас заболеваемость 21 человек на 100 тысяч населения и болезненность 32 человека на 100 тысяч", – сообщила Маркова. Подробности слушайте в подкасте.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, всемирный день борьбы с туберкулезом, туберкулез, аудио