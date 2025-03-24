https://sputnik-abkhazia.ru/20250324/markova-rasskazala-o-situatsii-s-zabolevaemostyu-tuberkulezom-v-abkhazii--1054214608.html
Маркова рассказала о ситуации с заболеваемостью туберкулезом в Абхазии
Маркова рассказала о ситуации с заболеваемостью туберкулезом в Абхазии
Sputnik Абхазия
Во Всемирный день борьбы с туберкулезом в эфире радио Sputnik замдиректора по лечебной части Республиканского противотуберкулезного диспансера Марина Маркова... 24.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-24T14:22+0300
2025-03-24T14:22+0300
2025-03-24T14:22+0300
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Маркова рассказала о ситуации с заболеваемостью туберкулезом в Абхазии
Sputnik Абхазия
Маркова рассказала о ситуации с заболеваемостью туберкулезом в Абхазии
Туберкулез по-прежнему остается одним из самых смертоносных заболеваний в мире. Какова ситуация с этим недугом в Абхазии, в интервью радио Sputnik рассказала замдиректора по лечебной части Республиканского противотуберкулезного диспансера Марина Маркова. "С каждым годом у нас все больше падают цифры. Это связано с общей послековидной обстановкой. Самые большие цифры были в 2014 году, затем плавно шло снижение. Сейчас у нас заболеваемость 21 человек на 100 тысяч населения и болезненность 32 человека на 100 тысяч", – сообщила Маркова. Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, абхазия, всемирный день борьбы с туберкулезом, туберкулез, аудио
подкасты, абхазия, всемирный день борьбы с туберкулезом, туберкулез, аудио
Маркова рассказала о ситуации с заболеваемостью туберкулезом в Абхазии
Во Всемирный день борьбы с туберкулезом в эфире радио Sputnik замдиректора по лечебной части Республиканского противотуберкулезного диспансера Марина Маркова рассказала, как в Абхазии лечат и предупреждают этот древний недуг.
Туберкулез по-прежнему остается одним из самых смертоносных заболеваний в мире. Какова ситуация с этим недугом в Абхазии, в интервью радио Sputnik рассказала замдиректора по лечебной части Республиканского противотуберкулезного диспансера Марина Маркова.
"С каждым годом у нас все больше падают цифры. Это связано с общей послековидной обстановкой. Самые большие цифры были в 2014 году, затем плавно шло снижение. Сейчас у нас заболеваемость 21 человек на 100 тысяч населения и болезненность 32 человека на 100 тысяч", – сообщила Маркова.
Подробности слушайте в подкасте
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