https://sputnik-abkhazia.ru/20250324/novoe-ograzhdenie-postroyat-po-perimetru-territorii-pitsunda-myusserskogo-zapovednika-1054222236.html
Новое ограждение построят по периметру территории Пицунда-Мюссерского заповедника
Новое ограждение построят по периметру территории Пицунда-Мюссерского заповедника
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Новое ограждение построят вдоль Кипарисовой аллеи на территории Пицунда-Мюссерского заповедника. 24.03.2025, Sputnik Абхазия
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2025-03-24T17:00+0300
2025-03-24T21:35+0300
в абхазии
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СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Новое ограждение построят вдоль Кипарисовой аллеи на территории Пицунда-Мюссерского заповедника.Меры направлены против владельцев коммерческих объектов, которые самовольно демонтировали ограждения и использовали территорию Кипарисовой аллеи по своему усмотрению, прокомментировала Sputnik и.о. директора заповедника Сабина Лобода.Два года назад предпринимателям были вручены предписания в присутствии участковых инспекторов с требованием устранить нарушения, но никаких действий не последовало.На строительство нового ограждения протяженностью 2,6 км Правительство Абхазии выделило 19 млн рублей. К работам приступят в апреле.По словам Лободы, нарушителей будут привлекать к административной и уголовной ответственности.Сегодня состоялось первое заседание комисси по инвентаризации имущества заповедника. Речь шла о недопущении самовольного захвата участков заповедника, установке ограждения по периметру и привлечении правонарушителей к ответственности.
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пицунда-мюссерский заповедник, абхазия
пицунда-мюссерский заповедник, абхазия
Новое ограждение построят по периметру территории Пицунда-Мюссерского заповедника
17:00 24.03.2025 (обновлено: 21:35 24.03.2025)
СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Новое ограждение построят вдоль Кипарисовой аллеи на территории Пицунда-Мюссерского заповедника.
Меры направлены против владельцев коммерческих объектов, которые самовольно демонтировали ограждения и использовали территорию Кипарисовой аллеи по своему усмотрению, прокомментировала Sputnik и.о. директора заповедника Сабина Лобода.
"Это самая застроенная часть на границе с нашим заповедником. Всего там работает около 50 коммерческих объектов – торговые точки, кафе и развлекательные точки. Хозяева их без нашего ведома демонтируют старое ограждение, строят непосредственно в заповедной зоне какие-то хозяйственные помещения, проводят канализационные системы, строят туалеты", – объяснила она.
Два года назад предпринимателям были вручены предписания в присутствии участковых инспекторов с требованием устранить нарушения, но никаких действий не последовало.
На строительство нового ограждения протяженностью 2,6 км Правительство Абхазии выделило 19 млн рублей. К работам приступят в апреле.
По словам Лободы, нарушителей будут привлекать к административной и уголовной ответственности.
Сегодня состоялось первое заседание комисси по инвентаризации имущества заповедника. Речь шла о недопущении самовольного захвата участков заповедника, установке ограждения по периметру и привлечении правонарушителей к ответственности.