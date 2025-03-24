https://sputnik-abkhazia.ru/20250324/novoe-ograzhdenie-postroyat-po-perimetru-territorii-pitsunda-myusserskogo-zapovednika-1054222236.html

Новое ограждение построят по периметру территории Пицунда-Мюссерского заповедника

Новое ограждение построят по периметру территории Пицунда-Мюссерского заповедника

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Новое ограждение построят вдоль Кипарисовой аллеи на территории Пицунда-Мюссерского заповедника. 24.03.2025, Sputnik Абхазия

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2025-03-24T21:35+0300

в абхазии

пицунда-мюссерский заповедник

абхазия

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СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Новое ограждение построят вдоль Кипарисовой аллеи на территории Пицунда-Мюссерского заповедника.Меры направлены против владельцев коммерческих объектов, которые самовольно демонтировали ограждения и использовали территорию Кипарисовой аллеи по своему усмотрению, прокомментировала Sputnik и.о. директора заповедника Сабина Лобода.Два года назад предпринимателям были вручены предписания в присутствии участковых инспекторов с требованием устранить нарушения, но никаких действий не последовало.На строительство нового ограждения протяженностью 2,6 км Правительство Абхазии выделило 19 млн рублей. К работам приступят в апреле.По словам Лободы, нарушителей будут привлекать к административной и уголовной ответственности.Сегодня состоялось первое заседание комисси по инвентаризации имущества заповедника. Речь шла о недопущении самовольного захвата участков заповедника, установке ограждения по периметру и привлечении правонарушителей к ответственности.

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пицунда-мюссерский заповедник, абхазия