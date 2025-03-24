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Российские медики начали осмотры детей дошкольного возраста в Абхазии
Российские медики начали осмотры детей дошкольного возраста в Абхазии
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СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Российские медики начали осмотры детей дошкольного возраста в рамках масштабной диспансеризации в Абхазии. 24.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Российские медики начали осмотры детей дошкольного возраста в рамках масштабной диспансеризации в Абхазии. Прием ведут во всех детских садах республики. И.о. главы Минздрава Эдуард Бутба отметил высокий уровень организации медосмотров. Масштабная диспансеризация началась в Абхазии 12 февраля и продлится до конца мая. Ее организация стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым Бадрой Гунба с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.
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Российские медики начали осмотры детей дошкольного возраста в Абхазии
14:10 24.03.2025 (обновлено: 15:54 24.03.2025)
СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Российские медики начали осмотры детей дошкольного возраста в рамках масштабной диспансеризации в Абхазии.
Прием ведут во всех детских садах республики.
И.о. главы Минздрава Эдуард Бутба отметил высокий уровень организации медосмотров.
"К сожалению, есть небольшой процент отказов со стороны родителей, мы будем работать в этом направлении", — отметил Бутба.
Масштабная диспансеризация началась в Абхазии 12 февраля и продлится до конца мая. Ее организация стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым Бадрой Гунба с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.