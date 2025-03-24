https://sputnik-abkhazia.ru/20250324/rossiyskie-mediki-nachali-osmotry-detey-doshkolnogo-vozrasta-v-abkhazii-1054219251.html

Российские медики начали осмотры детей дошкольного возраста в Абхазии

Российские медики начали осмотры детей дошкольного возраста в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Российские медики начали осмотры детей дошкольного возраста в рамках масштабной диспансеризации в Абхазии. 24.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Российские медики начали осмотры детей дошкольного возраста в рамках масштабной диспансеризации в Абхазии. Прием ведут во всех детских садах республики. И.о. главы Минздрава Эдуард Бутба отметил высокий уровень организации медосмотров. Масштабная диспансеризация началась в Абхазии 12 февраля и продлится до конца мая. Ее организация стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым Бадрой Гунба с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.

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