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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250324/ukrainskiy-bespilotnik-atakoval-nefteperekachivayuschuyu-stantsiyu-ktk-na-kubani-1054218842.html
Украинский беспилотник атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК на Кубани
Украинский беспилотник атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК на Кубани
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Киевский режим 24 марта около 2 часов ночи атаковал нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного... 24.03.2025, Sputnik Абхазия
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военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Киевский режим 24 марта около 2 часов ночи атаковал нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае, сообщило Минобороны России. Силы ПВО перехватили украинский беспилотник в 7 км от объекта международной энергетической инфраструктуры, его фрагменты упали в районе железнодорожной станции Кавказская.Предыдущая атака Украины на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" была совершена 17 февраля. Объект получил повреждения и был выведен из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ.
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россия, министерство обороны рф, украина
россия, министерство обороны рф, украина

Украинский беспилотник атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК на Кубани

12:50 24.03.2025 (обновлено: 15:50 24.03.2025)
© Sputnik / Владимир АстапковичНефтяные резервуары на территории Новороссийского морского торгового порта.
Нефтяные резервуары на территории Новороссийского морского торгового порта. - Sputnik Абхазия, 1920, 24.03.2025
© Sputnik / Владимир Астапкович
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СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Киевский режим 24 марта около 2 часов ночи атаковал нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае, сообщило Минобороны России.
Силы ПВО перехватили украинский беспилотник в 7 км от объекта международной энергетической инфраструктуры, его фрагменты упали в районе железнодорожной станции Кавказская.
Предыдущая атака Украины на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" была совершена 17 февраля. Объект получил повреждения и был выведен из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ.
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