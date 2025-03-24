https://sputnik-abkhazia.ru/20250324/ukrainskiy-bespilotnik-atakoval-nefteperekachivayuschuyu-stantsiyu-ktk-na-kubani-1054218842.html

Украинский беспилотник атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК на Кубани

Украинский беспилотник атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК на Кубани

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Киевский режим 24 марта около 2 часов ночи атаковал нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного... 24.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-24T12:50+0300

2025-03-24T12:50+0300

2025-03-24T15:50+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

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СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Киевский режим 24 марта около 2 часов ночи атаковал нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае, сообщило Минобороны России. Силы ПВО перехватили украинский беспилотник в 7 км от объекта международной энергетической инфраструктуры, его фрагменты упали в районе железнодорожной станции Кавказская.Предыдущая атака Украины на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" была совершена 17 февраля. Объект получил повреждения и был выведен из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ.

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Sputnik Абхазия

россия, министерство обороны рф, украина