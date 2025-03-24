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Взаимный интерес: о диспансеризации школьников Абхазии российскими врачами

Взаимный интерес: о диспансеризации школьников Абхазии российскими врачами

Sputnik Абхазия

В Абхазии проходит диспансеризация школьников специалистами из Российской Федерации. С 12 февраля и до середины марта уже успели осмотреть более 8 тысяч детей... 24.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-24T10:13+0300

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Взаимный интерес: о диспансеризации школьников Абхазии российскими врачами Sputnik Абхазия Взаимный интерес: о диспансеризации школьников Абхазии российскими врачами

В Абхазии проходит диспансеризация школьников специалистами из Российской Федерации. С 12 февраля и до середины марта уже успели осмотреть более 8 тысяч детей. О том, какие заболевания выявляют врачи, какой опыт получают абхазские медики, в эфире радио Sputnik рассказали врачи Екатерина Романова и Нателла Суханова.За четыре недели российские медики осмотрели 8300 детей, проинформировала Романова. Говоря об охвате детского населения, она отметила, что он составляет около 85%."Родители стали более активно к нам идти. Естественно, появилось много вопросов, интереса. Это очень приятно, нам интересно с таким форматом работать. Выявляются различные патологии, как и изначально было, это заболевание эндокринной системы. На первом месте сейчас заболевание опорно-двигательного аппарата. И немаловажно, что на третье место у нас сейчас вышло заболевание органов зрения", – сказала Романова.Доктор-офтальмолог объяснила, какие патологии у детей выявлены и с чем это связано.Слушайте подкаст.

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