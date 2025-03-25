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Ассоциацию силовых ведомств создали в Абхазии
Ассоциацию силовых ведомств создали в Абхазии
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СУХУМ, 25 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Общественную организацию "Ассоциация силовых ведомств" создали в Абхазии. 25.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Общественную организацию "Ассоциация силовых ведомств" создали в Абхазии.В нее входят представители Минобороны, СГБ, ГСО, МВД и МЧС.Основная миссия организации - восстановление полного доверия к силовым структурам и органам обеспечения правопорядка, заявил председатель ассоциации Батал Агрба.
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Ассоциацию силовых ведомств создали в Абхазии
15:39 25.03.2025 (обновлено: 16:46 25.03.2025)
СУХУМ, 25 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Общественную организацию "Ассоциация силовых ведомств" создали в Абхазии.
В нее входят представители Минобороны, СГБ, ГСО, МВД и МЧС.
Основная миссия организации - восстановление полного доверия к силовым структурам и органам обеспечения правопорядка, заявил председатель ассоциации Батал Агрба.
"В последнее время мы наблюдаем тенденции, которые порой необоснованно подрывают авторитет тех, кто стоит на страже правопорядка и безопасности. История Абхазии - это также история подвигов наших силовиков", - подчеркнул он.