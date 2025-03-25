https://sputnik-abkhazia.ru/20250325/koltashov-dal-sovet-stoit-li-pri-nyneshney-stavke-tsb-rf-brat-ipoteku-ili-avtokredit-1054212881.html
Колташов дал совет, стоит ли при нынешней ставке ЦБ РФ брать ипотеку или автокредит
Колташов дал совет, стоит ли при нынешней ставке ЦБ РФ брать ипотеку или автокредит
Sputnik Абхазия
Какие прогнозы дают эксперты по поводу значения ключевой ставки ЦБ РФ, когда ждать изменения, в интервью радио Sputnik рассказал экономист, директор Института... 25.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-25T14:37+0300
2025-03-25T14:37+0300
2025-03-25T14:38+0300
радио
подкасты
россия
экономика
финансы
центральный банк рф
ключевая ставка
кредит
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/18/1054213161_23:0:985:541_1920x0_80_0_0_7abbb6ca65e739c3b7f88eeb42094194.jpg
Колташов поделился прогнозом, как долго ключевая ставка ЦБ РФ останется высокой
Sputnik Абхазия
Колташов поделился прогнозом, как долго ключевая ставка ЦБ РФ останется высокой
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Что это значит для экономики, как отразится на инфляции и на кредитной активности? Об этом в эфире радио Sputnik говорили с экономистом, директором Института нового общества Василием Колташовым. Формально сохранение такой сверхвысокой ставки означает, что Центробанк хочет убедиться в том, что инфляция на самом деле замедлится, что анонсы и авансы замедления инфляции превратятся в факт, может быть, даже какие-то цены на товары снизятся, разъяснил Колташов. Результатом удержания ставки ЦБ на таком уровне может стать снижение инфляции, на этот счет есть соответствующие прогнозы, считает эксперт Василий Колташов."Скорее всего, ставку будут снижать по чуть-чуть. Но это будет происходить очень медленно и с серьезным, большим запаздыванием от событий", – поделился прогнозом эксперт.Колташов также проанализировал кредитную политику на ближайшее время. "Сейчас самое лучше время – это копить деньги, если говорить о недвижимости. Покупка же автомобиля с использованием заемных средств – это всегда вопрос необходимости. Если этот автомобиль в самом деле необходим, он нужен, к примеру, чтобы с его помощью зарабатывать, то да, почему нет? А если это блажь, то лучше это не делать", – сказал Колташов.Подробности слушайте в подкасте.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/18/1054213161_144:0:865:541_1920x0_80_0_0_3b972f34f792db30fdcca3dededa66cb.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, россия, экономика, финансы, центральный банк рф, ключевая ставка, кредит, аудио
подкасты, россия, экономика, финансы, центральный банк рф, ключевая ставка, кредит, аудио
Колташов дал совет, стоит ли при нынешней ставке ЦБ РФ брать ипотеку или автокредит
14:37 25.03.2025 (обновлено: 14:38 25.03.2025)
Какие прогнозы дают эксперты по поводу значения ключевой ставки ЦБ РФ, когда ждать изменения, в интервью радио Sputnik рассказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Что это значит для экономики, как отразится на инфляции и на кредитной активности? Об этом в эфире радио Sputnik говорили с экономистом, директором Института нового общества Василием Колташовым.
Формально сохранение такой сверхвысокой ставки означает, что Центробанк хочет убедиться в том, что инфляция на самом деле замедлится, что анонсы и авансы замедления инфляции превратятся в факт, может быть, даже какие-то цены на товары снизятся, разъяснил Колташов.
"Но фактом остается и то, что Центральный банк не собирался переходить к мягкой кредитно-денежной политике в ближайшее время. Я уже не раз говорил, что Центробанк не только с инфляцией борется такой высокой ставкой. На первом месте изменение ситуации на рынке недвижимости, который необходимо остудить. Пока наблюдается только прекращение его перегрева. Перегрев выражается, например, в Москве, в цене в 300 тысяч рублей за квадратный метр. Полный успех спекулянтов на рынке недвижимости и большая закредитованность населения способны прекратить экономический рост. Следовательно, эти процессы нужно держать под контролем. Эта политика будет держаться", – убежден экономист.
Результатом удержания ставки ЦБ на таком уровне может стать снижение инфляции, на этот счет есть соответствующие прогнозы, считает эксперт Василий Колташов.
"Скорее всего, ставку будут снижать по чуть-чуть. Но это будет происходить очень медленно и с серьезным, большим запаздыванием от событий", – поделился прогнозом эксперт.
Колташов также проанализировал кредитную политику на ближайшее время.
"Сейчас самое лучше время – это копить деньги, если говорить о недвижимости. Покупка же автомобиля с использованием заемных средств – это всегда вопрос необходимости. Если этот автомобиль в самом деле необходим, он нужен, к примеру, чтобы с его помощью зарабатывать, то да, почему нет? А если это блажь, то лучше это не делать", – сказал Колташов.
Подробности слушайте в подкасте
.