https://sputnik-abkhazia.ru/20250325/koltashov-dal-sovet-stoit-li-pri-nyneshney-stavke-tsb-rf-brat-ipoteku-ili-avtokredit-1054212881.html

Колташов дал совет, стоит ли при нынешней ставке ЦБ РФ брать ипотеку или автокредит

Колташов дал совет, стоит ли при нынешней ставке ЦБ РФ брать ипотеку или автокредит

Sputnik Абхазия

Какие прогнозы дают эксперты по поводу значения ключевой ставки ЦБ РФ, когда ждать изменения, в интервью радио Sputnik рассказал экономист, директор Института... 25.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-25T14:37+0300

2025-03-25T14:37+0300

2025-03-25T14:38+0300

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Колташов поделился прогнозом, как долго ключевая ставка ЦБ РФ останется высокой Sputnik Абхазия Колташов поделился прогнозом, как долго ключевая ставка ЦБ РФ останется высокой

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Что это значит для экономики, как отразится на инфляции и на кредитной активности? Об этом в эфире радио Sputnik говорили с экономистом, директором Института нового общества Василием Колташовым. Формально сохранение такой сверхвысокой ставки означает, что Центробанк хочет убедиться в том, что инфляция на самом деле замедлится, что анонсы и авансы замедления инфляции превратятся в факт, может быть, даже какие-то цены на товары снизятся, разъяснил Колташов. Результатом удержания ставки ЦБ на таком уровне может стать снижение инфляции, на этот счет есть соответствующие прогнозы, считает эксперт Василий Колташов."Скорее всего, ставку будут снижать по чуть-чуть. Но это будет происходить очень медленно и с серьезным, большим запаздыванием от событий", – поделился прогнозом эксперт.Колташов также проанализировал кредитную политику на ближайшее время. "Сейчас самое лучше время – это копить деньги, если говорить о недвижимости. Покупка же автомобиля с использованием заемных средств – это всегда вопрос необходимости. Если этот автомобиль в самом деле необходим, он нужен, к примеру, чтобы с его помощью зарабатывать, то да, почему нет? А если это блажь, то лучше это не делать", – сказал Колташов.Подробности слушайте в подкасте.

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