https://sputnik-abkhazia.ru/20250325/novyy-modul-proekta-sputnik-pro-proshel-v-press-tsentre-sputnik-abkhaziya-1054228814.html

Как работать с нейросетями: новый модуль Sputnik Pro прошел в Sputnik Абхазия

Как работать с нейросетями: новый модуль Sputnik Pro прошел в Sputnik Абхазия

Sputnik Абхазия

Лекция бильд-редактора дирекции фотоинформации медиагруппы “Россия сегодня” Анны Маркеловой была посвящена нейроиллюстрациям, тому, как создавать качественной... 25.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-25T14:26+0300

2025-03-25T14:26+0300

2025-03-25T15:34+0300

в абхазии

абхазия

новости

sputnik

sputnikpro в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/19/1054228494_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9911e1d25562bac81fcc980550f3277d.jpg

СУХУМ, 25 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Новый модуль проекта Sputnik Pro прошел в пресс-центре Sputnik Абхазия во вторник, 25 марта.Бильд-редактор дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Анна Маркелова рассказала о самых популярных нейросетях для генерации изображения, принципах работы использования нейросети Midjourney, о том, как СМИ могут использовать искусственный интеллект для работы с визуалом и как отличить настоящую фотографию от фейковой."В ряде случаев нейроиллюстрации способны стать достойной альтернативой стоковым фотографиям, футуристичным иллюстрациям, карикатурам и оказать значительное содействие в создании графического или дизайнерского контента", – отметила Маркелова.Во время практической части участники мастер-класса самостоятельно могли сгенерировать изображение по запросу. Анна Маркелова на примерах рассказывала, как важно правильно написать запрос, чтобы получить то, что нужно.Вторая часть мастер-класса стала премьерной для Абхазии. По словам Маркеловой, она специально была подготовлена для абхазской аудитории.Второй модуль лекции был посвящен тому, как отличить сгенерированные изображения от настоящих фотографий и зачем это нужно журналистам."Для работников СМИ это важно, чтобы понимать, где фейк, а где реальность. Потому что фейк разрушит имидж", – пояснила лектор.Отличить нейроиллюстрацию от настоящей фотографии, по словам Маркеловой, можно визуально, по поиску источников или же через Ai детекторы.Лекция, посвященная нейроиллюстрациям вызвала большой интерес со стороны журналистов и работников SMM. По словам корреспондента Абаза ТВ Надежды Боровиковой, было интересно послушать о том, какими современными инструментами пользуются в России.Журналист добавила, что такие знания полезны для работы на телевидении, потому что часто необходимо проиллюстрировать материалы на историческую тему, и тут без помощи нейросетей не обойтись.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, sputnik, sputnikpro в абхазии