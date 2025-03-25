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Как работать с нейросетями: новый модуль Sputnik Pro прошел в Sputnik Абхазия
Как работать с нейросетями: новый модуль Sputnik Pro прошел в Sputnik Абхазия
Sputnik Абхазия
Лекция бильд-редактора дирекции фотоинформации медиагруппы “Россия сегодня” Анны Маркеловой была посвящена нейроиллюстрациям, тому, как создавать качественной... 25.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Новый модуль проекта Sputnik Pro прошел в пресс-центре Sputnik Абхазия во вторник, 25 марта.Бильд-редактор дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Анна Маркелова рассказала о самых популярных нейросетях для генерации изображения, принципах работы использования нейросети Midjourney, о том, как СМИ могут использовать искусственный интеллект для работы с визуалом и как отличить настоящую фотографию от фейковой."В ряде случаев нейроиллюстрации способны стать достойной альтернативой стоковым фотографиям, футуристичным иллюстрациям, карикатурам и оказать значительное содействие в создании графического или дизайнерского контента", – отметила Маркелова.Во время практической части участники мастер-класса самостоятельно могли сгенерировать изображение по запросу. Анна Маркелова на примерах рассказывала, как важно правильно написать запрос, чтобы получить то, что нужно.Вторая часть мастер-класса стала премьерной для Абхазии. По словам Маркеловой, она специально была подготовлена для абхазской аудитории.Второй модуль лекции был посвящен тому, как отличить сгенерированные изображения от настоящих фотографий и зачем это нужно журналистам."Для работников СМИ это важно, чтобы понимать, где фейк, а где реальность. Потому что фейк разрушит имидж", – пояснила лектор.Отличить нейроиллюстрацию от настоящей фотографии, по словам Маркеловой, можно визуально, по поиску источников или же через Ai детекторы.Лекция, посвященная нейроиллюстрациям вызвала большой интерес со стороны журналистов и работников SMM. По словам корреспондента Абаза ТВ Надежды Боровиковой, было интересно послушать о том, какими современными инструментами пользуются в России.Журналист добавила, что такие знания полезны для работы на телевидении, потому что часто необходимо проиллюстрировать материалы на историческую тему, и тут без помощи нейросетей не обойтись.
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абхазия, новости, sputnik, sputnikpro в абхазии
Как работать с нейросетями: новый модуль Sputnik Pro прошел в Sputnik Абхазия
14:26 25.03.2025 (обновлено: 15:34 25.03.2025)
Лекция бильд-редактора дирекции фотоинформации медиагруппы “Россия сегодня” Анны Маркеловой была посвящена нейроиллюстрациям, тому, как создавать качественной нейроконтент и как отличить настоящее изображение от фейкового.
СУХУМ, 25 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Новый модуль проекта Sputnik Pro прошел в пресс-центре Sputnik Абхазия во вторник, 25 марта.
Бильд-редактор дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Анна Маркелова рассказала о самых популярных нейросетях для генерации изображения, принципах работы использования нейросети Midjourney, о том, как СМИ могут использовать искусственный интеллект для работы с визуалом и как отличить настоящую фотографию от фейковой.
"В ряде случаев нейроиллюстрации способны стать достойной альтернативой стоковым фотографиям, футуристичным иллюстрациям, карикатурам и оказать значительное содействие в создании графического или дизайнерского контента", – отметила Маркелова.
Во время практической части участники мастер-класса самостоятельно могли сгенерировать изображение по запросу. Анна Маркелова на примерах рассказывала, как важно правильно написать запрос, чтобы получить то, что нужно.
Вторая часть мастер-класса стала премьерной для Абхазии. По словам Маркеловой, она специально была подготовлена для абхазской аудитории.
Второй модуль лекции был посвящен тому, как отличить сгенерированные изображения от настоящих фотографий и зачем это нужно журналистам.
"Для работников СМИ это важно, чтобы понимать, где фейк, а где реальность. Потому что фейк разрушит имидж", – пояснила лектор.
Отличить нейроиллюстрацию от настоящей фотографии, по словам Маркеловой, можно визуально, по поиску источников или же через Ai детекторы.
Лекция, посвященная нейроиллюстрациям вызвала большой интерес со стороны журналистов и работников SMM. По словам корреспондента Абаза ТВ Надежды Боровиковой, было интересно послушать о том, какими современными инструментами пользуются в России.
"Многие сайты для нас заблокированы, и мы не можем ими пользоваться. Также было интересно узнать об использовании интерфейса в Midjourney, потому что на английском не сразу разберешься, а человек, который уже пользовался, быстро показывает настройки. Ну и ошибки. На многие детали я раньше не обращала внимание, на то, как отличить настоящее изображение от сгенерированного искусственным интеллектом", – отметила Боровикова.
Журналист добавила, что такие знания полезны для работы на телевидении, потому что часто необходимо проиллюстрировать материалы на историческую тему, и тут без помощи нейросетей не обойтись.