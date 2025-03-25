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Сухум и часть Сухумского района останутся без воды 26 марта

Сухум и часть Сухумского района останутся без воды 26 марта

Sputnik Абхазия

Ремонтные работы пройдут на улицах Фазиля Искандера, перекрестках Званба и Лакоба и Званба и Читанава. 25.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Сухум и часть Сухумского района останутся без воды 26 марта из-за ремонта водопровода. Об этом сообщили в "Водоканале".С 00:00 до 20:00 воды не будет на улицах Эшба, Апсильская, Чанба, Братьев Зантария, в Старом поселке, районе Колоса, ВИЭМа, рынка, Маяка, Турбазы, нагорной и центральной частях города, а также в селах Баслата и Дзыгута.

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