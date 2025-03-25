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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250325/sukhum-i-chast-sukhumskogo-rayona-ostanutsya-bez-vody-26-marta-1054227162.html
Сухум и часть Сухумского района останутся без воды 26 марта
Сухум и часть Сухумского района останутся без воды 26 марта
Sputnik Абхазия
Ремонтные работы пройдут на улицах Фазиля Искандера, перекрестках Званба и Лакоба и Званба и Читанава. 25.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Сухум и часть Сухумского района останутся без воды 26 марта из-за ремонта водопровода. Об этом сообщили в "Водоканале".С 00:00 до 20:00 воды не будет на улицах Эшба, Апсильская, Чанба, Братьев Зантария, в Старом поселке, районе Колоса, ВИЭМа, рынка, Маяка, Турбазы, нагорной и центральной частях города, а также в селах Баслата и Дзыгута.
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абхазия, новости, сухум

Сухум и часть Сухумского района останутся без воды 26 марта

13:22 25.03.2025 (обновлено: 15:37 25.03.2025)
© Sputnik / Акоп КущянОтключение воды
Отключение воды - Sputnik Абхазия, 1920, 25.03.2025
© Sputnik / Акоп Кущян
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Ремонтные работы пройдут на улицах Фазиля Искандера, перекрестках Званба и Лакоба и Званба и Читанава.
СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Сухум и часть Сухумского района останутся без воды 26 марта из-за ремонта водопровода. Об этом сообщили в "Водоканале".
С 00:00 до 20:00 воды не будет на улицах Эшба, Апсильская, Чанба, Братьев Зантария, в Старом поселке, районе Колоса, ВИЭМа, рынка, Маяка, Турбазы, нагорной и центральной частях города, а также в селах Баслата и Дзыгута.
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