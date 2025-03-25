Сухум и часть Сухумского района останутся без воды 26 марта
13:22 25.03.2025 (обновлено: 15:37 25.03.2025)
© Sputnik / Акоп КущянОтключение воды
© Sputnik / Акоп Кущян
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Ремонтные работы пройдут на улицах Фазиля Искандера, перекрестках Званба и Лакоба и Званба и Читанава.
СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Сухум и часть Сухумского района останутся без воды 26 марта из-за ремонта водопровода. Об этом сообщили в "Водоканале".
С 00:00 до 20:00 воды не будет на улицах Эшба, Апсильская, Чанба, Братьев Зантария, в Старом поселке, районе Колоса, ВИЭМа, рынка, Маяка, Турбазы, нагорной и центральной частях города, а также в селах Баслата и Дзыгута.