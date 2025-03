https://sputnik-abkhazia.ru/20250325/svo-goryachaya-vesna-v-zaporozhe-1054231538.html

СВО: горячая весна в Запорожье

СВО: горячая весна в Запорожье

Sputnik Абхазия

Российская группировка войск "Днепр" успешно проламывает оборону противника на Запорожском направлении. 25.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-25T20:05+0300

2025-03-25T20:05+0300

2025-03-25T20:05+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

мнение

авторы

колумнисты

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/1a/1053924137_0:106:3148:1876_1920x0_80_0_0_40b2c7cad01e376a138a4fc943815f4b.jpg

Город Запорожье может стать первым областным центром, освобожденным от украинских оккупантов в зоне специальной военной операции, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Боевые действия в Запорожье с весной прибавили динамики, которая не обещает киевскому режиму ничего хорошего. Группировка войск "Днепр" 17 марта освободила село Степовое, расположенное в 28 км по прямой от областного центра. Ранее освобождено село Пятихатки. Противник отступает севернее линии Пятихатки – Лобковое – Степовое – Щербаки – Новоандреевка. Из-за близости фронта в Гуляйпольском районе местные жители оставили населенные пункты Высокое, Зеленый Гай, Малиновка, Червоное и другие. Российские войска методично наносят ракетные, артиллерийские, авиационные удары по инфраструктуре ПВО и оперативного тыла ВСУ в районах населенных пунктов Балабино, Кушугум, Малокатериновка – это уже пригороды Запорожья. Даже украинские "верноподданные" эксперты называют оперативную обстановку "угрожающей".Американский разведывательно-аналитический центр The Jomini of the West отмечает, что украинская группировка "Запорожье" истощена, и в ближайшее время российская группировка войск "Днепр" начнет наступление с целью освобождения Орехова, Гуляйполя. При сохранении динамики наступательных действий российской армии, вероятно обрушение всего южного фронта ВСУ, включая оборонительные позиции на Херсонщине – на правом берегу Днепра.Зарубежные аналитики полагают, что российское наступление на Запорожье вызвано активизацией российско-американских переговоров по урегулированию украинского конфликта. Якобы Москва спешит реализовать стратегическое преимущество до момента фиксации границ "на земле", которые гипотетически могут проходить западнее Одессы.Границы РФ нигде не заканчиваютсяПрезидент Владимир Путин на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ особо обозначил важность обеспечения законности на двух новых территориях страны – в Донбассе и Новороссии. Напоминаю: в составе России 18 века Новороссия включала Херсон, Очаков, Одессу, Екатеринослав, и даже Тирасполь на левом берегу Днестра. Что из этого следует?Российский президент Владимир Путин ранее пошутил: "Границы РФ нигде не заканчиваются". В каждой шутке есть доля шутки. Российские города Запорожье и Херсон находятся под контролем бандеровского режима временно. Москва неоднократно напоминала разнокалиберным западным "миротворцам", что боевые действия будут остановлены не по линии фронта, а по границам конституционной территории РФ. Ранее российский Генштаб заявил об освобождении 75% территории Запорожской области, которая в полном составе вернулась в РФ по итогам референдума 27 сентября 2022 года. Пусть, перспективы – скрыты "туманом войны", но в интересах бывшей Украины завершить боевые действия как можно быстрее.Возможно, отдельным европейским странам хочется еще пару десятилетий бороться с РФ руками украинских "деревянных солдат Урфина Джюса", однако хиреющие западные арсеналы и ряды "добровольцев", террористические атаки СБУ и ГУР, неубедительные угрозы Парижа и Лондона, "хитрые" минные поля на пути российских войск – ничто не компенсирует обороняющейся украинской армии дефицит живой силы, огневой мощи, и веры в завтрашний день. Дальше будет только хуже.В Вашингтоне растет понимание: "Чтобы завершить войну на Украине, необходимо восстановить российско-западные связи". При этом дальнейшее существование украинского государства не гарантировано, США в этом не заинтересованы. "Марксистскую" ошибку истории никогда не поздно исправить: военными методами или дипломатией – не суть. У американцев есть дела поважнее спасения украинских бандеровцев: на горизонте маячат "полный демонтаж" ядерной программы Ирана, защита интересов США на китайском Тайване и другие. Вашингтон может предложить Москве приемлемые варианты взаимодействия "без соглашения с Украиной". С другой стороны, Госдеп США уже ответил на опасения Киева: "Значение имеет только наступление мира". Американские надежды на "реальный прогресс" важнее гарантий безопасности команде "пианиста" Зеленского.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250321/kurskoe-operativnoe-napravlenie-stanovitsya-sumskim-1054185419.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250306/svo-skolko-mesyatsev-proderzhatsya-vsu-bez-amerikanskogo-oruzhiya-1054039900.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

россия, украина, мнение, авторы, колумнисты