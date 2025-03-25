https://sputnik-abkhazia.ru/20250325/takie-obstoyatelstva-dzhindzholiya-i-piliya-ob-uchastii-abkhazii-v-mitt-2025-1054223633.html
Такие обстоятельства: Джинджолия и Пилия об участии Абхазии в MITT-2025
Такие обстоятельства: Джинджолия и Пилия об участии Абхазии в MITT-2025
Sputnik Абхазия
О том, какой популярностью пользовался абхазский стенд на Международной туристической выставке MITT-2025, в эфире радио Sputnik рассказали ее участники... 25.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-25T10:16+0300
2025-03-25T10:16+0300
2025-03-25T11:41+0300
радио
подкасты
абхазия
такие обстоятельства
выставка
туризм
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/19/1054223717_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_2bc6b51c9b8ab42fe5417118e0bd6564.jpg
Такие обстоятельства: Джинджолия и Пилия об участии Абхазии в MITT-2025
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Джинджолия и Пилия об участии Абхазии в MITT-2025
Павильон Абхазии на туристической выставке MITT-2025 в Москве пользовался огромной популярностью. Посетителей привлекали яркие цвета декораций, абхазский чай и мандарины, а также развлечения — выступления детских ансамблей и музыкантов, рассказала в эфире радио Sputnik эксперт в области туризма Белла Джинджолия. Многие участники выставки интересовались туристическими возможностями Абхазии, логистикой, маршрутами и активностями, которыми могут заняться путешественники, добавила она. Кроме того, представители республики сами могли узнать больше о туристическом потенциале российских регионов и других стран.Традиционное для туристического рынка мероприятие – Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT – проходило с 18 по 21 марта в Москве. Это деловая площадка для стран, регионов и компаний со всего мира, которые представили свои продукты и услуги на российском рынке. Как прошла выставка для абхазской делегации, слушайте в подкасте.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/19/1054223717_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_e7c0a2197823c0513ec5d4c3459cec40.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, выставка, туризм, россия, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, выставка, туризм, россия, аудио
Такие обстоятельства: Джинджолия и Пилия об участии Абхазии в MITT-2025
10:16 25.03.2025 (обновлено: 11:41 25.03.2025)
О том, какой популярностью пользовался абхазский стенд на Международной туристической выставке MITT-2025, в эфире радио Sputnik рассказали ее участники, представители турсферы Белла Джинджолия и Ванда Пилия.
Павильон Абхазии на туристической выставке MITT-2025 в Москве пользовался огромной популярностью. Посетителей привлекали яркие цвета декораций, абхазский чай и мандарины, а также развлечения — выступления детских ансамблей и музыкантов, рассказала в эфире радио Sputnik эксперт в области туризма Белла Джинджолия. Многие участники выставки интересовались туристическими возможностями Абхазии, логистикой, маршрутами и активностями, которыми могут заняться путешественники, добавила она. Кроме того, представители республики сами могли узнать больше о туристическом потенциале российских регионов и других стран.
Традиционное для туристического рынка мероприятие – Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT – проходило с 18 по 21 марта в Москве. Это деловая площадка для стран, регионов и компаний со всего мира, которые представили свои продукты и услуги на российском рынке. Как прошла выставка для абхазской делегации, слушайте в подкасте
.