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Такие обстоятельства: Джинджолия и Пилия об участии Абхазии в MITT-2025

Такие обстоятельства: Джинджолия и Пилия об участии Абхазии в MITT-2025

Sputnik Абхазия

О том, какой популярностью пользовался абхазский стенд на Международной туристической выставке MITT-2025, в эфире радио Sputnik рассказали ее участники... 25.03.2025, Sputnik Абхазия

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Такие обстоятельства: Джинджолия и Пилия об участии Абхазии в MITT-2025 Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Джинджолия и Пилия об участии Абхазии в MITT-2025

Павильон Абхазии на туристической выставке MITT-2025 в Москве пользовался огромной популярностью. Посетителей привлекали яркие цвета декораций, абхазский чай и мандарины, а также развлечения — выступления детских ансамблей и музыкантов, рассказала в эфире радио Sputnik эксперт в области туризма Белла Джинджолия. Многие участники выставки интересовались туристическими возможностями Абхазии, логистикой, маршрутами и активностями, которыми могут заняться путешественники, добавила она. Кроме того, представители республики сами могли узнать больше о туристическом потенциале российских регионов и других стран.Традиционное для туристического рынка мероприятие – Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT – проходило с 18 по 21 марта в Москве. Это деловая площадка для стран, регионов и компаний со всего мира, которые представили свои продукты и услуги на российском рынке. Как прошла выставка для абхазской делегации, слушайте в подкасте.

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