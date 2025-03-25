https://sputnik-abkhazia.ru/20250325/voennyy-ekspert-polnogo-prekrascheniya-ognya-ne-budet--1054224332.html

Военный эксперт: полного прекращения огня не будет

Военный эксперт: полного прекращения огня не будет

Sputnik Абхазия

Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе... 25.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-25T11:58+0300

2025-03-25T11:58+0300

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Военный эксперт: полного прекращения огня не будет Sputnik Абхазия Военный эксперт: полного прекращения огня не будет

Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани.Песков 21 марта заявил, что ВС РФ в настоящее время воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, приказ Путина действует, несмотря на очевидные нарушения киевского режима.Будет ли инициаторами маратория замечены нарушения договренностей со стороны киевского режима, в эфире радио Sputnik прокомментировал ветеран боевых действий, участник СВО, военный и общественный деятель, военный эксперт Андрей Марочко.Полного прекращения огня не будет, считает Марочко."В России знают специфику фиксации нарушений режима прекращения огня. Было бы логично, чтобы какие-то независимые наблюдатели следили [за режимом прекращения огня]. Пусть это будет фиксация с двух сторон: с одной — американцы, с другой — Российская Федерация. Но на самом деле никакого режима прекращения огня на линии боевого соприкосновения не будет. Сейчас идут совершенно другие переговоры — не по ударам по инфраструктуре, по Черноморскому бассейну. Но чтобы в целом замолчала линия фронта — это, на мой взгляд, попросту нереально", - сказал эксперт.

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