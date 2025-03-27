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Авидзба о Мушни Хварцкия: его слова должны знать все
Авидзба о Мушни Хварцкия: его слова должны знать все
Sputnik Абхазия
Историк, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Аслан Авидзба в эфире радио Sputnik вспомнил об ученом, археологе, Герое Абхазии Мушни... 27.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-27T16:45+0300
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Авидзба о Мушни Хварцкия
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Авидзба о Мушни Хварцкия
Мушни Хварцкия родился 27 марта 1955 года в селе Верхняя Эшера. О том, каким человеком был Мушни Хваркция, о его патриотизме, о вкладе в археологию, рассказал историк Аслан Авидзба. "Его слова должны знать все. Но насчет "знают все", я не уверен, потому что мы сейчас думаем не о том, о чем говорил Мушни Хварцкия. Он один из тех, кто является символом современной, новейшей истории Абхазии", – отметил Авидзба. Слушайте подкаст. Мушни Хварцкия погиб 6 декабря 1992 года на Восточном фронте в контактном бою за село Лашкиндар. Похоронили героя в селе Лыхны, рядом с исторической поляной. Гибель Хварцкия стала невосполнимой до сегодняшнего дня потерей для археологической науки Абхазии. В Лашкиндаре, на месте, где погиб абхазский археолог, был установлен бюст.
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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, отечественная война народа абхазии (1992-1993), мушни хварцкия, аудио
Авидзба о Мушни Хварцкия: его слова должны знать все
16:45 27.03.2025 (обновлено: 16:50 27.03.2025)
Историк, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Аслан Авидзба в эфире радио Sputnik вспомнил об ученом, археологе, Герое Абхазии Мушни Хварцкия.
Мушни Хварцкия родился 27 марта 1955 года в селе Верхняя Эшера. О том, каким человеком был Мушни Хваркция, о его патриотизме, о вкладе в археологию, рассказал историк Аслан Авидзба.
"Его слова должны знать все. Но насчет "знают все", я не уверен, потому что мы сейчас думаем не о том, о чем говорил Мушни Хварцкия. Он один из тех, кто является символом современной, новейшей истории Абхазии", – отметил Авидзба.
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Мушни Хварцкия погиб 6 декабря 1992 года на Восточном фронте в контактном бою за село Лашкиндар. Похоронили героя в селе Лыхны, рядом с исторической поляной. Гибель Хварцкия стала невосполнимой до сегодняшнего дня потерей для археологической науки Абхазии. В Лашкиндаре, на месте, где погиб абхазский археолог, был установлен бюст.