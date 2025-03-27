https://sputnik-abkhazia.ru/20250327/avidzba-o-mushni-khvartskiya-ego-slova-dolzhny-znat-vse-1054256341.html

Авидзба о Мушни Хварцкия: его слова должны знать все

Авидзба о Мушни Хварцкия: его слова должны знать все

Sputnik Абхазия

Историк, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Аслан Авидзба в эфире радио Sputnik вспомнил об ученом, археологе, Герое Абхазии Мушни... 27.03.2025, Sputnik Абхазия

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

мушни хварцкия

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Авидзба о Мушни Хварцкия Sputnik Абхазия Авидзба о Мушни Хварцкия

Мушни Хварцкия родился 27 марта 1955 года в селе Верхняя Эшера. О том, каким человеком был Мушни Хваркция, о его патриотизме, о вкладе в археологию, рассказал историк Аслан Авидзба. "Его слова должны знать все. Но насчет "знают все", я не уверен, потому что мы сейчас думаем не о том, о чем говорил Мушни Хварцкия. Он один из тех, кто является символом современной, новейшей истории Абхазии", – отметил Авидзба. Слушайте подкаст. Мушни Хварцкия погиб 6 декабря 1992 года на Восточном фронте в контактном бою за село Лашкиндар. Похоронили героя в селе Лыхны, рядом с исторической поляной. Гибель Хварцкия стала невосполнимой до сегодняшнего дня потерей для археологической науки Абхазии. В Лашкиндаре, на месте, где погиб абхазский археолог, был установлен бюст.

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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, отечественная война народа абхазии (1992-1993), мушни хварцкия, аудио