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Нарушения нейроразвития: какие проблемы выявила психиатр у детей в Абхазии
Нарушения нейроразвития: какие проблемы выявила психиатр у детей в Абхазии
Sputnik Абхазия
Детский подростковый врач-психиатр из России Оксана Мельникова осмотрела подопечных фонда "Ашана" в возрасте до 16 лет. 27.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-27T20:02+0300
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Детский врач-психиатр Оксана Мельникова в рамках программы "Здоровое поколение" осмотрела 150 абхазских детей и подростков в возрасте от 2 до 16 лет. У всех ранее были выявлены нарушения. Приемы были организованы в Сухуме, Сухумском, Гулрыпшском, Гудаутском, Очамчырском и Ткурачалком районах. Основные проблемы - нарушения нейроразвития: расстройство аутистического спектра, умственная отсталость, задержка психического развития, гиперактивность, много было детей с нарушениями речи. Подробнее в видео Sputnik.
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абхазия, видео, мультимедиа, видео
абхазия, видео, мультимедиа, видео
Нарушения нейроразвития: какие проблемы выявила психиатр у детей в Абхазии
Детский подростковый врач-психиатр из России Оксана Мельникова осмотрела подопечных фонда "Ашана" в возрасте до 16 лет.
Детский врач-психиатр Оксана Мельникова в рамках программы "Здоровое поколение" осмотрела 150 абхазских детей и подростков в возрасте от 2 до 16 лет. У всех ранее были выявлены нарушения.
Приемы были организованы в Сухуме, Сухумском, Гулрыпшском, Гудаутском, Очамчырском и Ткурачалком районах.
Основные проблемы - нарушения нейроразвития: расстройство аутистического спектра, умственная отсталость, задержка психического развития, гиперактивность, много было детей с нарушениями речи.
Подробнее в видео Sputnik.