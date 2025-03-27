https://sputnik-abkhazia.ru/20250327/narusheniya-neyrorazvitiya-kakie-problemy-vyyavila-psikhiatr-u-detey-v-abkhazii-1054258220.html

Нарушения нейроразвития: какие проблемы выявила психиатр у детей в Абхазии

Нарушения нейроразвития: какие проблемы выявила психиатр у детей в Абхазии

Sputnik Абхазия

Детский подростковый врач-психиатр из России Оксана Мельникова осмотрела подопечных фонда "Ашана" в возрасте до 16 лет. 27.03.2025, Sputnik Абхазия

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Детский врач-психиатр Оксана Мельникова в рамках программы "Здоровое поколение" осмотрела 150 абхазских детей и подростков в возрасте от 2 до 16 лет. У всех ранее были выявлены нарушения. Приемы были организованы в Сухуме, Сухумском, Гулрыпшском, Гудаутском, Очамчырском и Ткурачалком районах. Основные проблемы - нарушения нейроразвития: расстройство аутистического спектра, умственная отсталость, задержка психического развития, гиперактивность, много было детей с нарушениями речи. Подробнее в видео Sputnik.

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