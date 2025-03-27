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Ответственность за незаконные раскопки ужесточат в Абхазии

Ответственность за незаконные раскопки ужесточат в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Наказание за незаконные раскопки ужесточат в Абхазии, сообщили в пресс-службе Кабмина. 27.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Наказание за незаконные раскопки ужесточат в Абхазии, сообщили в пресс-службе Кабмина.Черные копатели часто вывозят исторически значимые артефакты за границу, нанося вред историко-культурному наследию страны, подчеркнул и.о. премьер-министра Владимир Делба. Глава Госуправления по охране ИКН Гарри Сангулия отметил, что на работу влияют политическая нестабильность в стране и реорганизация - в 2014 году управление превратилось в отдел министерства и восстановлено после 2020 года. По его мнению, нужно увеличить штат и финансирование. По итогам совещания аппарату Кабмина поручено разработать поправки, ужесточающие наказание за незаконные раскопки, в УК и КоАП.

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