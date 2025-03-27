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Ответственность за незаконные раскопки ужесточат в Абхазии
Ответственность за незаконные раскопки ужесточат в Абхазии
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СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Наказание за незаконные раскопки ужесточат в Абхазии, сообщили в пресс-службе Кабмина. 27.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Наказание за незаконные раскопки ужесточат в Абхазии, сообщили в пресс-службе Кабмина.Черные копатели часто вывозят исторически значимые артефакты за границу, нанося вред историко-культурному наследию страны, подчеркнул и.о. премьер-министра Владимир Делба. Глава Госуправления по охране ИКН Гарри Сангулия отметил, что на работу влияют политическая нестабильность в стране и реорганизация - в 2014 году управление превратилось в отдел министерства и восстановлено после 2020 года. По его мнению, нужно увеличить штат и финансирование. По итогам совещания аппарату Кабмина поручено разработать поправки, ужесточающие наказание за незаконные раскопки, в УК и КоАП.
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абхазия, новости, кабмин абхазии
Ответственность за незаконные раскопки ужесточат в Абхазии
СУХУМ, 27 мар - Sputnik.
Наказание за незаконные раскопки ужесточат в Абхазии, сообщили
в пресс-службе Кабмина.
Черные копатели часто вывозят исторически значимые артефакты за границу, нанося вред историко-культурному наследию страны, подчеркнул и.о. премьер-министра Владимир Делба.
Глава Госуправления по охране ИКН Гарри Сангулия отметил, что на работу влияют политическая нестабильность в стране и реорганизация - в 2014 году управление превратилось в отдел министерства и восстановлено после 2020 года. По его мнению, нужно увеличить штат и финансирование.
"Абхазский государственный университет, Абхазский госмузей, АБИГИ и управление охраны историко-культурного наследия - эти организации должны быть защищены от политики, от пертурбаций. Вопрос номер один – создание специализированных групп инспектирования памятников историко-архитектурного наследия", - сказал он.
По итогам совещания аппарату Кабмина поручено разработать поправки, ужесточающие наказание за незаконные раскопки, в УК и КоАП.