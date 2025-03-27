https://sputnik-abkhazia.ru/20250327/takie-obstoyatelstva-o-situatsii-s-psikhicheskimi-rasstroystvami-detey-v-abkhazii-1054244469.html
Такие обстоятельства: о ситуации с психическими расстройствами детей в Абхазии
Такие обстоятельства: о ситуации с психическими расстройствами детей в Абхазии
Sputnik Абхазия
Об итогах осмотров детей с проблемами психического здоровья в рамках проекта "Здоровое поколение" и о том, насколько важен этот процесс, в эфире радио Sputnik... 27.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-27T10:33+0300
2025-03-27T10:33+0300
2025-03-27T10:34+0300
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Такие обстоятельства: о ситуации с психическими расстройствами детей в Абхазии
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: о ситуации с психическими расстройствами детей в Абхазии
Об итогах осмотров детей с проблемами психического здоровья в рамках проекта "Здоровое поколение" и о том, насколько важен этот процесс, в эфире радио Sputnik рассказали детский врач-психиатр Оксана Мельникова и менеджер по связям с общественностью КБФ "Ашана" Асида Мархолия.Фондом "Ашана" в Абхазии реализуется программа "Здоровое поколение". Третий год подряд в республике работает детский врач-психиатр из России Оксана Мельникова.Слушайте подкаст.
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подкасты, культурно-благотворительный фонд "ашана", психика, здоровье, дети, такие обстоятельства, аудио
подкасты, культурно-благотворительный фонд "ашана", психика, здоровье, дети, такие обстоятельства, аудио
Об итогах осмотров детей с проблемами психического здоровья в рамках проекта "Здоровое поколение" и о том, насколько важен этот процесс, в эфире радио Sputnik рассказали детский врач-психиатр Оксана Мельникова и менеджер по связям с общественностью КБФ "Ашана" Асида Мархолия.
Фондом "Ашана" в Абхазии реализуется программа "Здоровое поколение". Третий год подряд в республике работает детский врач-психиатр из России Оксана Мельникова.