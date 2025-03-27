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Творческие встречи с писательницей Еленой Веленой прошли в Сухуме
Творческие встречи с писательницей Еленой Веленой прошли в Сухуме
Sputnik Абхазия
Еще одна встреча завтра пройдет в галской средней школе №1. 27.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-27T15:31+0300
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СУХУМ, 27 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Творческие встречи с российской детской писательницей Еленой Веленой прошли в двух сухумских школах и Нацбиблиотеке имени Ивана Папаскир. Их организовал Центр культурного сотрудничества имени Спиридона Тримифунтского в рамках проекта по популяризации чтения и продвижения творчества современных писателей. Велена представила серию своих книг "Добрые сказки о простых вещах", пообщалась с читателями. По словам главы Центра Павла Карпухина, встречи вызвали интерес, учителя даже просили приехать и провести их еще раз для более широкой аудитории. Кроме того, подобное мероприятие, но уже с абхазскими писателями планируют провести в России. Центр Спиридона Тримифунтского реализует социальные и культурные проекты внутри России и за рубежом. В их числе создание библиотек в школах, детдомах и медучреждениях, поддержка реставрационных работ в храмах, адресная гуманитарная помощь. Елена Велена — детская писательница, лауреат премии имени Ершова, член Союза писателей России. Общий тираж ее книг в 2022 году превысил 300 000 экземпляров.
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абхазия, новости, литература, культура
Творческие встречи с писательницей Еленой Веленой прошли в Сухуме
15:31 27.03.2025 (обновлено: 16:21 27.03.2025)
Еще одна встреча завтра пройдет в галской средней школе №1.
СУХУМ, 27 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Творческие встречи с российской детской писательницей Еленой Веленой прошли в двух сухумских школах и Нацбиблиотеке имени Ивана Папаскир.
Их организовал Центр культурного сотрудничества имени Спиридона Тримифунтского в рамках проекта по популяризации чтения и продвижения творчества современных писателей.
Велена представила серию своих книг "Добрые сказки о простых вещах", пообщалась с читателями.
По словам главы Центра Павла Карпухина, встречи вызвали интерес, учителя даже просили приехать и провести их еще раз для более широкой аудитории. Кроме того, подобное мероприятие, но уже с абхазскими писателями планируют провести в России.
Центр Спиридона Тримифунтского реализует социальные и культурные проекты внутри России и за рубежом. В их числе создание библиотек в школах, детдомах и медучреждениях, поддержка реставрационных работ в храмах, адресная гуманитарная помощь.
Елена Велена — детская писательница, лауреат премии имени Ершова, член Союза писателей России. Общий тираж ее книг в 2022 году превысил 300 000 экземпляров.