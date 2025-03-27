https://sputnik-abkhazia.ru/20250327/unikalnye-dokumentalnye-filmy-ob-abkhazii-otsifruyut-1054256611.html

Уникальные документальные фильмы об Абхазии оцифруют

Уникальные документальные фильмы об Абхазии оцифруют

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Уникальные документальные фильмы Абхазии оцифруют, сообщили в пресс-службе Минкульта. 27.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-27T17:54+0300

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2025-03-27T17:54+0300

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СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Уникальные документальные фильмы Абхазии оцифруют, сообщили в пресс-службе Минкульта.На встрече с и.о. премьер-министра Владимиром Делба гендиректор Госфильмфонда России Денис Аксенов сообщил, что в фонде хранится много архивных материалов.На встрече обсудили план сотрудничества, сообщили в пресс-службе Минкульта. Аксенов пригласил абхазских студентов пройти практику в Госфильмфонде, предложил представителям республики принять участие в Московском международном фестивале архивных фильмов и даже провести один их дней этого фестиваля в Абхазии, организовать в республике центр киноведения.

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