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Уникальные документальные фильмы об Абхазии оцифруют
Уникальные документальные фильмы об Абхазии оцифруют
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Уникальные документальные фильмы Абхазии оцифруют, сообщили в пресс-службе Минкульта. 27.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-27T17:54+0300
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СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Уникальные документальные фильмы Абхазии оцифруют, сообщили в пресс-службе Минкульта.На встрече с и.о. премьер-министра Владимиром Делба гендиректор Госфильмфонда России Денис Аксенов сообщил, что в фонде хранится много архивных материалов.На встрече обсудили план сотрудничества, сообщили в пресс-службе Минкульта. Аксенов пригласил абхазских студентов пройти практику в Госфильмфонде, предложил представителям республики принять участие в Московском международном фестивале архивных фильмов и даже провести один их дней этого фестиваля в Абхазии, организовать в республике центр киноведения.
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Уникальные документальные фильмы об Абхазии оцифруют
СУХУМ, 27 мар - Sputnik.
Уникальные документальные фильмы Абхазии оцифруют, сообщили
в пресс-службе Минкульта.
На встрече с и.о. премьер-министра Владимиром Делба гендиректор Госфильмфонда России Денис Аксенов сообщил, что в фонде хранится много архивных материалов.
"У нас огромный фонд по Республике Абхазия. Уникальнейшие кадры, начиная с 30-х годов по 80-е годы XX века. Перечень подробно обсудим с Министерством культуры Абхазии, выстроим план по оцифровке", - рассказал он.
На встрече обсудили план сотрудничества, сообщили в пресс-службе Минкульта. Аксенов пригласил абхазских студентов пройти практику в Госфильмфонде, предложил представителям республики принять участие в Московском международном фестивале архивных фильмов и даже провести один их дней этого фестиваля в Абхазии, организовать в республике центр киноведения.