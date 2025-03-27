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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250327/vs-rossii-za-sutki-sbili-pochti-140-ukrainskikh-dronov-1054255430.html
ВС России за сутки сбили почти 140 украинских дронов
ВС России за сутки сбили почти 140 украинских дронов
Sputnik Абхазия
За сутки ВСУ потеряли более 1200 человек, следует из сводки Министерства обороны России. 27.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-27T17:10+0300
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СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки уничтожили 137 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, производственным зданиям предприятия ВПК, цехам изготовления БпЛА, базе снабжения ВСУ, складам боеприпасов, скоплениям живой силы и техники в 157 районах.Всего с начала СВО уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 48 599 БпЛА, 601 ЗРК, 22 511 танков и других боевых бронированных машин, 1 532 боевые машины РСЗО, 23 011 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 388 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250326/svo-rossiyskie-voyska-okhvatyvayut-kupyansk-1054248062.html
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россия, украина, новости, донбасс

ВС России за сутки сбили почти 140 украинских дронов

17:10 27.03.2025
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б" 25 армии на Краснолиманском направлении
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б 25 армии на Краснолиманском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 27.03.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
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За сутки ВСУ потеряли более 1200 человек, следует из сводки Министерства обороны России.
СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки уничтожили 137 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
Кроме того, были сбиты украинский самолет МиГ-29, две управляемые авиабомбы JDAM и реактивный снаряд HIMARS.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, производственным зданиям предприятия ВПК, цехам изготовления БпЛА, базе снабжения ВСУ, складам боеприпасов, скоплениям живой силы и техники в 157 районах.
Всего с начала СВО уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 48 599 БпЛА, 601 ЗРК, 22 511 танков и других боевых бронированных машин, 1 532 боевые машины РСЗО, 23 011 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 388 единиц специальной военной автомобильной техники.
Боевое дежурство расчета БУК-М2 группировки войск Центр на Красноармейском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 26.03.2025
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