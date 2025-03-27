https://sputnik-abkhazia.ru/20250327/vs-rossii-za-sutki-sbili-pochti-140-ukrainskikh-dronov-1054255430.html

ВС России за сутки сбили почти 140 украинских дронов

ВС России за сутки сбили почти 140 украинских дронов

Sputnik Абхазия

За сутки ВСУ потеряли более 1200 человек, следует из сводки Министерства обороны России. 27.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-27T17:10+0300

2025-03-27T17:10+0300

2025-03-27T17:10+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

новости

донбасс

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/1a/1054237987_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_734c8e76a2cf14057ce09f65ebff74b3.jpg

СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки уничтожили 137 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, производственным зданиям предприятия ВПК, цехам изготовления БпЛА, базе снабжения ВСУ, складам боеприпасов, скоплениям живой силы и техники в 157 районах.Всего с начала СВО уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 48 599 БпЛА, 601 ЗРК, 22 511 танков и других боевых бронированных машин, 1 532 боевые машины РСЗО, 23 011 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 388 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250326/svo-rossiyskie-voyska-okhvatyvayut-kupyansk-1054248062.html

россия

украина

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, новости, донбасс