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ВС России за сутки сбили почти 140 украинских дронов
ВС России за сутки сбили почти 140 украинских дронов
Sputnik Абхазия
За сутки ВСУ потеряли более 1200 человек, следует из сводки Министерства обороны России. 27.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-27T17:10+0300
2025-03-27T17:10+0300
2025-03-27T17:10+0300
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СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки уничтожили 137 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, производственным зданиям предприятия ВПК, цехам изготовления БпЛА, базе снабжения ВСУ, складам боеприпасов, скоплениям живой силы и техники в 157 районах.Всего с начала СВО уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 48 599 БпЛА, 601 ЗРК, 22 511 танков и других боевых бронированных машин, 1 532 боевые машины РСЗО, 23 011 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 388 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250326/svo-rossiyskie-voyska-okhvatyvayut-kupyansk-1054248062.html
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россия, украина, новости, донбасс
ВС России за сутки сбили почти 140 украинских дронов
За сутки ВСУ потеряли более 1200 человек, следует из сводки Министерства обороны России.
СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки уничтожили 137 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
Кроме того, были сбиты украинский самолет МиГ-29, две управляемые авиабомбы JDAM и реактивный снаряд HIMARS.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, производственным зданиям предприятия ВПК, цехам изготовления БпЛА, базе снабжения ВСУ, складам боеприпасов, скоплениям живой силы и техники в 157 районах.
Всего с начала СВО уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 48 599 БпЛА, 601 ЗРК, 22 511 танков и других боевых бронированных машин, 1 532 боевые машины РСЗО, 23 011 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 388 единиц специальной военной автомобильной техники.