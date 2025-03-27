https://sputnik-abkhazia.ru/20250327/vvezennyy-iz-abkhazii-bmw-izyali-v-sochi-za-narusheniya-tamozhennogo-zakonodatelstva-1054250239.html

Ввезенный из Абхазии BMW изъяли в Сочи за нарушения таможенного законодательства

Ввезенный из Абхазии BMW изъяли в Сочи за нарушения таможенного законодательства

Sputnik Абхазия

Нарушения временного ввоза и незаконные операции с временно ввезенными машинами – это основание для привлечения к административной или уголовной... 27.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-27T11:18+0300

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абхазия

россия

таможня

южное таможенное управление

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СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Российские таможенники изъяли BMW-116, ввезенный из Абхазии с нарушениями законодательства, сообщили в пресс-службе по Сочи Краснодарской таможни.Кроме того, сам водитель предъявил недействительные документы. Возбуждено дело об административном правонарушении.

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абхазия, россия, таможня, южное таможенное управление