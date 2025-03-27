https://sputnik-abkhazia.ru/20250327/vvezennyy-iz-abkhazii-bmw-izyali-v-sochi-za-narusheniya-tamozhennogo-zakonodatelstva-1054250239.html
Ввезенный из Абхазии BMW изъяли в Сочи за нарушения таможенного законодательства
Ввезенный из Абхазии BMW изъяли в Сочи за нарушения таможенного законодательства
Sputnik Абхазия
Нарушения временного ввоза и незаконные операции с временно ввезенными машинами – это основание для привлечения к административной или уголовной... 27.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-27T11:18+0300
2025-03-27T11:18+0300
2025-03-27T11:34+0300
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СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Российские таможенники изъяли BMW-116, ввезенный из Абхазии с нарушениями законодательства, сообщили в пресс-службе по Сочи Краснодарской таможни.Кроме того, сам водитель предъявил недействительные документы. Возбуждено дело об административном правонарушении.
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абхазия, россия, таможня, южное таможенное управление
абхазия, россия, таможня, южное таможенное управление
Ввезенный из Абхазии BMW изъяли в Сочи за нарушения таможенного законодательства
11:18 27.03.2025 (обновлено: 11:34 27.03.2025)
Нарушения временного ввоза и незаконные операции с временно ввезенными машинами – это основание для привлечения к административной или уголовной ответственности с возможной конфискацией транспортного средства.
СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Российские таможенники изъяли BMW-116, ввезенный из Абхазии с нарушениями законодательства, сообщили в пресс-службе по Сочи Краснодарской таможни.
Машину с абхазскими номерами, за рулем которой находился гражданин России, выявили сочинские таможенники. Срок временного ввоза BMW закончился в мае 2023 года, в установленный срок BMW не вывезли и передали другому лицу.
Кроме того, сам водитель предъявил недействительные документы.
Возбуждено дело об административном правонарушении.