https://sputnik-abkhazia.ru/20250327/vystavka-uchenikov-doma-tvorchestva-aynar-i-lipetskoy-khudshkoly-otkrylas-v-sukhume-1054256259.html

Выставка учеников дома творчества "Айнар" и Липецкой худшколы открылась в Сухуме

Выставка учеников дома творчества "Айнар" и Липецкой худшколы открылась в Сухуме

Sputnik Абхазия

"Айнар" и Липецкая художественная школа сотрудничают более 10 лет, ежегодно организовывают совместные выставки в двух городах. 27.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-27T19:17+0300

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СУХУМ, 27 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Совместная выставка учеников Дома детского творчества "Айнар" и Липецкой художественной школой открылась в Сухуме. Всего на выставке, которая будет доступна на протяжении месяца, представлено более 60 картин, в основном это пейзажи."Получились очень интересные работы, сделанные детишками при посещении наших прекрасных мест. Думаю, что зрителям будет интересно посмотреть", - отметил Виталий Кацба. Совместная выставка Дома детского творчества "Айнар" и Липецкой художественной школы проходит ежегодно как в Сухуме, так и в Липецке.

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