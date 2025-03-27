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Выставка учеников дома творчества "Айнар" и Липецкой худшколы открылась в Сухуме
Выставка учеников дома творчества "Айнар" и Липецкой худшколы открылась в Сухуме
Sputnik Абхазия
"Айнар" и Липецкая художественная школа сотрудничают более 10 лет, ежегодно организовывают совместные выставки в двух городах. 27.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Совместная выставка учеников Дома детского творчества "Айнар" и Липецкой художественной школой открылась в Сухуме. Всего на выставке, которая будет доступна на протяжении месяца, представлено более 60 картин, в основном это пейзажи."Получились очень интересные работы, сделанные детишками при посещении наших прекрасных мест. Думаю, что зрителям будет интересно посмотреть", - отметил Виталий Кацба. Совместная выставка Дома детского творчества "Айнар" и Липецкой художественной школы проходит ежегодно как в Сухуме, так и в Липецке.
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абхазия, новости, культура
Выставка учеников дома творчества "Айнар" и Липецкой худшколы открылась в Сухуме
19:17 27.03.2025 (обновлено: 21:17 27.03.2025)
"Айнар" и Липецкая художественная школа сотрудничают более 10 лет, ежегодно организовывают совместные выставки в двух городах.
СУХУМ, 27 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Совместная выставка учеников Дома детского творчества "Айнар" и Липецкой художественной школой открылась в Сухуме.
"Более 11 лет мы сотрудничаем с Липецкой художественной школой. В очередной раз у нас в Абхазии проходит совместный пленэр. Три дня мы ездили на озеро Рица, были в городе Ткуарчал и в Новом Афоне. Сегодня мы представляем результаты работы, проведенной за эти дни", - сказал в интервью Sputnik директор ДДТ "Айнар" Виталий Кацба.
Всего на выставке, которая будет доступна на протяжении месяца, представлено более 60 картин, в основном это пейзажи.
"Получились очень интересные работы, сделанные детишками при посещении наших прекрасных мест. Думаю, что зрителям будет интересно посмотреть", - отметил Виталий Кацба.
Совместная выставка Дома детского творчества "Айнар" и Липецкой художественной школы проходит ежегодно как в Сухуме, так и в Липецке.