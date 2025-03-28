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Экс-министр культуры Абхазии Гудиса Агрба приговорен к 5 годам тюрьмы

Экс-министр культуры Абхазии Гудиса Агрба приговорен к 5 годам тюрьмы

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Экс-министр культуры Абхазии Гудиса Агрба приговорен решением Сухумского горсуда к 5 годам тюрьмы строгого режима с конфискацией... 28.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-28T17:39+0300

2025-03-28T17:39+0300

2025-03-28T17:39+0300

в абхазии

сухумский городской суд

абхазия

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СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Экс-министр культуры Абхазии Гудиса Агрба приговорен решением Сухумского горсуда к 5 годам тюрьмы строгого режима с конфискацией имущества. Агрба обвиняется в хищении с использованием служебного положения. По материалам дела, он заключил с Надиром Джинал два договора на поставку оборудования на общую сумму 27,8 миллиона рублей. Из них 14,3 миллиона рублей Джинал обналичил и передал бывшему министру, 4,6 миллиона оставил себе, на 8,9 миллиона закупил подержанное оборудование. Агрба взят под стражу в зале суда. Джинал оправдан по эпизоду, связанному с договором поставки светотехнического оборудования. По эпизоду с договором приобретения звукового оборудования признан виновным и осужден на 6 лет тюрьмы общего режима с конфискацией имущества. Он освобожден в зале суда, так как ему зачли в срок отбывания наказания время содержания под стражей и домашним арестом.

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