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Экс-министр культуры Абхазии Гудиса Агрба приговорен к 5 годам тюрьмы
Экс-министр культуры Абхазии Гудиса Агрба приговорен к 5 годам тюрьмы
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Экс-министр культуры Абхазии Гудиса Агрба приговорен решением Сухумского горсуда к 5 годам тюрьмы строгого режима с конфискацией... 28.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-28T17:39+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Экс-министр культуры Абхазии Гудиса Агрба приговорен решением Сухумского горсуда к 5 годам тюрьмы строгого режима с конфискацией имущества. Агрба обвиняется в хищении с использованием служебного положения. По материалам дела, он заключил с Надиром Джинал два договора на поставку оборудования на общую сумму 27,8 миллиона рублей. Из них 14,3 миллиона рублей Джинал обналичил и передал бывшему министру, 4,6 миллиона оставил себе, на 8,9 миллиона закупил подержанное оборудование. Агрба взят под стражу в зале суда. Джинал оправдан по эпизоду, связанному с договором поставки светотехнического оборудования. По эпизоду с договором приобретения звукового оборудования признан виновным и осужден на 6 лет тюрьмы общего режима с конфискацией имущества. Он освобожден в зале суда, так как ему зачли в срок отбывания наказания время содержания под стражей и домашним арестом.
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сухумский городской суд, абхазия
сухумский городской суд, абхазия
Экс-министр культуры Абхазии Гудиса Агрба приговорен к 5 годам тюрьмы
СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Экс-министр культуры Абхазии Гудиса Агрба приговорен решением Сухумского горсуда к 5 годам тюрьмы строгого режима с конфискацией имущества.
Агрба обвиняется в хищении с использованием служебного положения. По материалам дела, он заключил с Надиром Джинал два договора на поставку оборудования на общую сумму 27,8 миллиона рублей.
Из них 14,3 миллиона рублей Джинал обналичил и передал бывшему министру, 4,6 миллиона оставил себе, на 8,9 миллиона закупил подержанное оборудование. Агрба взят под стражу в зале суда.
Срок наказания будет исчисляться с 28 марта 2025 года с зачетом в срок отбытия время содержания под стражей и домашним арестом.
Джинал оправдан по эпизоду, связанному с договором поставки светотехнического оборудования. По эпизоду с договором приобретения звукового оборудования признан виновным и осужден на 6 лет тюрьмы общего режима с конфискацией имущества.
Он освобожден в зале суда, так как ему зачли в срок отбывания наказания время содержания под стражей и домашним арестом.