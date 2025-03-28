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ФСБ задержала жителя Сочи за оправдание терроризма
ФСБ задержала жителя Сочи за оправдание терроризма
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Задержан житель Сочи, в Абхазии восхвалявший террориста Шамиля Басаева, возбуждено уголовное дело, сообщает ЦОС ФСБ России. 28.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-28T11:13+0300
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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Задержан житель Сочи, в Абхазии восхвалявший террориста Шамиля Басаева, возбуждено уголовное дело, сообщает ЦОС ФСБ России.Находясь в Абхазии, он публиковал в своем Telegram-канале посты, направленные "на публичное оправдание и пропаганду террористической деятельности через создание героизированного образа главарей незаконных вооруженных формирований" на территории Чечни в период с 1991 по 2006 годы. Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело. Ему грозит до семи лет тюрьмы.
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фсб, абхазия, россия, шамиль басаев, сочи
фсб, абхазия, россия, шамиль басаев, сочи
ФСБ задержала жителя Сочи за оправдание терроризма
11:13 28.03.2025 (обновлено: 14:37 28.03.2025)
СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Задержан житель Сочи, в Абхазии восхвалявший террориста Шамиля Басаева, возбуждено уголовное дело, сообщает ЦОС ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Сочи задержан гражданин России и Республики Абхазия, 1988 года рождения, причастный к распространению в сети интернет материалов террористического характера", – говорится в сообщении.
Находясь в Абхазии, он публиковал в своем Telegram-канале посты, направленные "на публичное оправдание и пропаганду террористической деятельности через создание героизированного образа главарей незаконных вооруженных формирований" на территории Чечни в период с 1991 по 2006 годы.
Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело. Ему грозит до семи лет тюрьмы.