https://sputnik-abkhazia.ru/20250328/fsb-zaderzhala-zhitelya-sochi-za-opravdanie-terrorizma--1054262111.html

ФСБ задержала жителя Сочи за оправдание терроризма

ФСБ задержала жителя Сочи за оправдание терроризма

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Задержан житель Сочи, в Абхазии восхвалявший террориста Шамиля Басаева, возбуждено уголовное дело, сообщает ЦОС ФСБ России. 28.03.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

фсб

абхазия

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шамиль басаев

сочи

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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Задержан житель Сочи, в Абхазии восхвалявший террориста Шамиля Басаева, возбуждено уголовное дело, сообщает ЦОС ФСБ России.Находясь в Абхазии, он публиковал в своем Telegram-канале посты, направленные "на публичное оправдание и пропаганду террористической деятельности через создание героизированного образа главарей незаконных вооруженных формирований" на территории Чечни в период с 1991 по 2006 годы. Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

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фсб, абхазия, россия, шамиль басаев, сочи