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Главный четверг: Пилия о бюджете Галского района на 2025 год
Главный четверг: Пилия о бюджете Галского района на 2025 год
Sputnik Абхазия
Глава администрации Галского района Константин Пилия в эфире радио Sputnik о том, каким будет финансовый год в самом восточном районе страны. 28.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-28T11:43+0300
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Главный четверг: Пилия о бюджете Галского района на 2025 год
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Пилия о бюджете Галского района на 2025 год
Госбюджет Абхазии на 2025 год превышает прошлогодний на 2,2 миллиарда рублей. Расходы увеличены по сравнению с прошлым годом на 2,5 миллиарда рублей. Российская финансовая помощь составит около 5 миллиардов. Каков бюджет Галского района на 2025 год, ожидается ли повышение заработных плат, запланированы ли ремонтные работы, рассказал глава района Константин Пилия. Слушайте подкаст.
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подкасты, главный четверг, абхазия, галский район, бюджет, аудио
Главный четверг: Пилия о бюджете Галского района на 2025 год
11:43 28.03.2025 (обновлено: 11:44 28.03.2025)
Глава администрации Галского района Константин Пилия в эфире радио Sputnik о том, каким будет финансовый год в самом восточном районе страны.
Госбюджет Абхазии на 2025 год превышает прошлогодний на 2,2 миллиарда рублей. Расходы увеличены по сравнению с прошлым годом на 2,5 миллиарда рублей. Российская финансовая помощь составит около 5 миллиардов. Каков бюджет Галского района на 2025 год, ожидается ли повышение заработных плат, запланированы ли ремонтные работы, рассказал глава района Константин Пилия.