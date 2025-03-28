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Главный четверг: Пилия о бюджете Галского района на 2025 год

Главный четверг: Пилия о бюджете Галского района на 2025 год

Sputnik Абхазия

Глава администрации Галского района Константин Пилия в эфире радио Sputnik о том, каким будет финансовый год в самом восточном районе страны. 28.03.2025, Sputnik Абхазия

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Главный четверг: Пилия о бюджете Галского района на 2025 год Sputnik Абхазия Главный четверг: Пилия о бюджете Галского района на 2025 год

Госбюджет Абхазии на 2025 год превышает прошлогодний на 2,2 миллиарда рублей. Расходы увеличены по сравнению с прошлым годом на 2,5 миллиарда рублей. Российская финансовая помощь составит около 5 миллиардов. Каков бюджет Галского района на 2025 год, ожидается ли повышение заработных плат, запланированы ли ремонтные работы, рассказал глава района Константин Пилия. Слушайте подкаст.

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