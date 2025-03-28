https://sputnik-abkhazia.ru/20250328/perevozki-po-edinomu-biletu-v-abkhaziyu-nachnutsya-s-30-aprelya-1054260841.html

Перевозки по "единому билету" в Абхазию начнутся с 30 апреля

Перевозки по "единому билету" в Абхазию начнутся с 30 апреля

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Перевозки по "единому билету" из Сочи в Абхазию возобновятся с 30 апреля. 28.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Перевозки по "единому билету" из Сочи в Абхазию возобновятся с 30 апреля. Автобусы будут курсировать ежедневно. Мультимодальный маршрут действует до 30 сентября. Билеты уже можно купить в кассах, на сайте РЖД и в мобильном приложении. С 30 апреля по 30 сентября 2024 года более 5 тысяч пассажиров съездили в Абхазию по "единому билету".

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