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Перевозки по "единому билету" в Абхазию начнутся с 30 апреля
Перевозки по "единому билету" в Абхазию начнутся с 30 апреля
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Перевозки по "единому билету" из Сочи в Абхазию возобновятся с 30 апреля. 28.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Перевозки по "единому билету" из Сочи в Абхазию возобновятся с 30 апреля. Автобусы будут курсировать ежедневно. Мультимодальный маршрут действует до 30 сентября. Билеты уже можно купить в кассах, на сайте РЖД и в мобильном приложении. С 30 апреля по 30 сентября 2024 года более 5 тысяч пассажиров съездили в Абхазию по "единому билету".
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абхазия, отдых в абхазии, туристы
абхазия, отдых в абхазии, туристы
Перевозки по "единому билету" в Абхазию начнутся с 30 апреля
10:00 28.03.2025 (обновлено: 10:15 28.03.2025) СУХУМ, 28 мар – Sputnik.
Перевозки по "единому билету" из Сочи в Абхазию возобновятся
с 30 апреля.
Туристы смогут доехать на поезде до Адлера, пересесть на автобусы, идущие в Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон или Сухум.
Автобусы будут курсировать ежедневно. Мультимодальный маршрут действует до 30 сентября.
Билеты уже можно купить в кассах, на сайте РЖД и в мобильном приложении.
С 30 апреля по 30 сентября 2024 года более 5 тысяч пассажиров съездили в Абхазию по "единому билету".