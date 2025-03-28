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Силы ПВО России уничтожили за ночь 78 украинских беспилотников
Силы ПВО России уничтожили за ночь 78 украинских беспилотников
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Силы ПВО России уничтожили за ночь 78 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. 28.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-28T09:21+0300
2025-03-28T09:21+0300
2025-03-28T10:17+0300
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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Силы ПВО России уничтожили за ночь 78 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. Воронежский губернатор Александр Гусев ранее отметил, что пострадавших и разрушений в результате налета БпЛА нет. В одном из районов в результате падения фрагментов беспилотника загорелась сухая трава, огонь потушили.
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россия, украина, беспилотники, министерство обороны рф
россия, украина, беспилотники, министерство обороны рф
Силы ПВО России уничтожили за ночь 78 украинских беспилотников
09:21 28.03.2025 (обновлено: 10:17 28.03.2025)
СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Силы ПВО России уничтожили за ночь 78 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
32 БпЛА сбито над Воронежской областью,
по одному БпЛА – над Ростовской и Тамбовской областями.
Воронежский губернатор Александр Гусев ранее отметил, что пострадавших и разрушений в результате налета БпЛА нет. В одном из районов в результате падения фрагментов беспилотника загорелась сухая трава, огонь потушили.