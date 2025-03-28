https://sputnik-abkhazia.ru/20250328/sily-pvo-rossii-unichtozhili-za-noch-78-ukrainskikh-bespilotnikov-1054260700.html

Силы ПВО России уничтожили за ночь 78 украинских беспилотников

Силы ПВО России уничтожили за ночь 78 украинских беспилотников

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Силы ПВО России уничтожили за ночь 78 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. 28.03.2025, Sputnik Абхазия

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2025-03-28T09:21+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

беспилотники

министерство обороны рф

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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Силы ПВО России уничтожили за ночь 78 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. Воронежский губернатор Александр Гусев ранее отметил, что пострадавших и разрушений в результате налета БпЛА нет. В одном из районов в результате падения фрагментов беспилотника загорелась сухая трава, огонь потушили.

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россия, украина, беспилотники, министерство обороны рф