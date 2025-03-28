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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250328/sily-pvo-rossii-unichtozhili-za-noch-78-ukrainskikh-bespilotnikov-1054260700.html
Силы ПВО России уничтожили за ночь 78 украинских беспилотников
Силы ПВО России уничтожили за ночь 78 украинских беспилотников
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Силы ПВО России уничтожили за ночь 78 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. 28.03.2025, Sputnik Абхазия
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военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Силы ПВО России уничтожили за ночь 78 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. Воронежский губернатор Александр Гусев ранее отметил, что пострадавших и разрушений в результате налета БпЛА нет. В одном из районов в результате падения фрагментов беспилотника загорелась сухая трава, огонь потушили.
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россия, украина, беспилотники, министерство обороны рф
россия, украина, беспилотники, министерство обороны рф

Силы ПВО России уничтожили за ночь 78 украинских беспилотников

09:21 28.03.2025 (обновлено: 10:17 28.03.2025)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 28.03.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Силы ПВО России уничтожили за ночь 78 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
32 БпЛА сбито над Воронежской областью,
19 – над Саратовской,
17 – над Курской,
6 – над Белгородской,
два – над Липецкой,
по одному БпЛА – над Ростовской и Тамбовской областями.
Воронежский губернатор Александр Гусев ранее отметил, что пострадавших и разрушений в результате налета БпЛА нет. В одном из районов в результате падения фрагментов беспилотника загорелась сухая трава, огонь потушили.
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