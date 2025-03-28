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Участники ВОВ, проживающие в Абхазии, получат единовременные выплаты
Участники ВОВ, проживающие в Абхазии, получат единовременные выплаты
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Участники Великой Отечественной войны, проживающие в Абхазии, получат единовременные выплаты. 28.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-28T15:20+0300
2025-03-28T15:20+0300
2025-03-28T19:32+0300
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СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Участники Великой Отечественной войны, проживающие в Абхазии, получат единовременные выплаты. С такой рекомендацией выступила госкомиссия под председательством и.о. первого вице-премьера Джансуха Нанба по подготовке памятных мероприятий к 80-летию Победы. Комиссия утвердила планы празднования в районах:
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вов, история, абхазия, кабмин абхазии
Участники ВОВ, проживающие в Абхазии, получат единовременные выплаты
15:20 28.03.2025 (обновлено: 19:32 28.03.2025)
СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Участники Великой Отечественной войны, проживающие в Абхазии, получат единовременные выплаты.
С такой рекомендацией выступила госкомиссия под председательством и.о. первого вице-премьера Джансуха Нанба по подготовке памятных мероприятий к 80-летию Победы.
Комиссия утвердила планы празднования в районах:
9 мая в Сухуме пройдет Парад Победы и концерт, который завершится фейерверком.
8-9 мая в селе Дурипш проведут конно-спортивные мероприятия.
В школах планируются конкурсы, Республиканская Спартакиада по 14 видам спорта.
Госкомспорта организует фестиваль спорта, вечер памяти, посвященный первой профессиональной летчице из Абхазии Мэри Авидзба и политруку 3-й пулеметной роты Александре Назадзе.
Абхазское телевидение будет транслировать архивные материалы и новые проекты с участием потомков героев ВОВ.