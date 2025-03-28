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Участники ВОВ, проживающие в Абхазии, получат единовременные выплаты

Участники ВОВ, проживающие в Абхазии, получат единовременные выплаты

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Участники Великой Отечественной войны, проживающие в Абхазии, получат единовременные выплаты. 28.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Участники Великой Отечественной войны, проживающие в Абхазии, получат единовременные выплаты. С такой рекомендацией выступила госкомиссия под председательством и.о. первого вице-премьера Джансуха Нанба по подготовке памятных мероприятий к 80-летию Победы. Комиссия утвердила планы празднования в районах:

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