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Во имя жизни
Абхазия в годы Великой отечественной. Рядом с линией фронта: битвы на перевалах, работа тыла и госпиталя. Всё для Победы!
https://sputnik-abkhazia.ru/20250328/vo-imya-zhizni-istorik-o-bitve-za-kavkaz-i-roli-abkhazii-v-ney---1054265234.html
Во имя жизни: историк о Битве за Кавказ и роли Абхазии в ней
Во имя жизни: историк о Битве за Кавказ и роли Абхазии в ней
Sputnik Абхазия
Историк Николай Медвенский в эфире радио Sputnik рассказал об основных событиях Великой Отечественной войны в 1942 году. 28.03.2025, Sputnik Абхазия
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Во имя жизни: 1942 год через призму Абхазии
Sputnik Абхазия
Во имя жизни: 1942 год через призму Абхазии
В годы Великой Отечественной войны более 55 тысяч человек из Абхазии воевали в небе, на земле и море, из них, по официальным данным, 15 500 человек были абхазской национальности, что составило 28% от общего числа призванных из республики. 17 тысяч 430 человек не вернулись домой. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней. 1942 год ознаменован началом одного из из самых продолжительных и драматичных сражений – Битвы за Кавказ. Боевые действия шли 442 дня. На их начальном этапе Красная армия была вынуждена отступать из-за нехватки людских и технических ресурсов. Однако в конце 1942 года советским войскам удалось стабилизировать ситуацию и перейти в контрнаступление. Битва за Кавказ относится к числу сражений, переломивших ход всей Второй мировой войны. Успех на Кавказе во многом предопределил дальнейшие победы Красной армии. Обо всем подробнее рассказал Николай Медвенский. Слушайте подкаст.
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подкасты, во имя жизни, великая отечественная война, фашизм, кавказ, абхазия, ссср, аудио
подкасты, во имя жизни, великая отечественная война, фашизм, кавказ, абхазия, ссср, аудио

Во имя жизни: историк о Битве за Кавказ и роли Абхазии в ней

16:04 28.03.2025 (обновлено: 17:34 28.03.2025)
Во имя жизни
Во имя жизни: 1942 год через призму Абхазии
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Историк Николай Медвенский в эфире радио Sputnik рассказал об основных событиях Великой Отечественной войны в 1942 году.
В годы Великой Отечественной войны более 55 тысяч человек из Абхазии воевали в небе, на земле и море, из них, по официальным данным, 15 500 человек были абхазской национальности, что составило 28% от общего числа призванных из республики. 17 тысяч 430 человек не вернулись домой. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.
1942 год ознаменован началом одного из из самых продолжительных и драматичных сражений – Битвы за Кавказ.

Боевые действия шли 442 дня. На их начальном этапе Красная армия была вынуждена отступать из-за нехватки людских и технических ресурсов. Однако в конце 1942 года советским войскам удалось стабилизировать ситуацию и перейти в контрнаступление.

Битва за Кавказ относится к числу сражений, переломивших ход всей Второй мировой войны. Успех на Кавказе во многом предопределил дальнейшие победы Красной армии.

Обо всем подробнее рассказал Николай Медвенский.
Слушайте подкаст.
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