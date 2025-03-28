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Во имя жизни: историк о Битве за Кавказ и роли Абхазии в ней

Во имя жизни: историк о Битве за Кавказ и роли Абхазии в ней

Sputnik Абхазия

Историк Николай Медвенский в эфире радио Sputnik рассказал об основных событиях Великой Отечественной войны в 1942 году. 28.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-28T16:04+0300

2025-03-28T16:04+0300

2025-03-28T17:34+0300

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Во имя жизни: 1942 год через призму Абхазии Sputnik Абхазия Во имя жизни: 1942 год через призму Абхазии

В годы Великой Отечественной войны более 55 тысяч человек из Абхазии воевали в небе, на земле и море, из них, по официальным данным, 15 500 человек были абхазской национальности, что составило 28% от общего числа призванных из республики. 17 тысяч 430 человек не вернулись домой. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней. 1942 год ознаменован началом одного из из самых продолжительных и драматичных сражений – Битвы за Кавказ. Боевые действия шли 442 дня. На их начальном этапе Красная армия была вынуждена отступать из-за нехватки людских и технических ресурсов. Однако в конце 1942 года советским войскам удалось стабилизировать ситуацию и перейти в контрнаступление. Битва за Кавказ относится к числу сражений, переломивших ход всей Второй мировой войны. Успех на Кавказе во многом предопределил дальнейшие победы Красной армии. Обо всем подробнее рассказал Николай Медвенский. Слушайте подкаст.

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