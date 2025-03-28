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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250328/vs-rossii-osvobodili-naselennyy-punkt-krasnoe-pervoe-v-kharkovskoy-oblasti-1054266614.html
ВС России освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области
ВС России освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Группировка ВС РФ "Запад" освободила населенный пункт Красное Первое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. 28.03.2025, Sputnik Абхазия
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военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Группировка ВС РФ "Запад" освободила населенный пункт Красное Первое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Мирное Донецкой Народной Республики и Красное Первое Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 22 по 28 марта.С 22 по 28 марта Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, учебный центр ВСУ, пункты управления, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также места временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
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россия, украина, министерство обороны рф

ВС России освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области

16:00 28.03.2025 (обновлено: 17:44 28.03.2025)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б" 25 армии на Краснолиманском направлении
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б 25 армии на Краснолиманском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 28.03.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
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СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Группировка ВС РФ "Запад" освободила населенный пункт Красное Первое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Мирное Донецкой Народной Республики и Красное Первое Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 22 по 28 марта.
С 22 по 28 марта Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, учебный центр ВСУ, пункты управления, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также места временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
660 самолетов,
283 вертолета,
48 879 беспилотных летательных аппаратов,
601 зенитный ракетный комплекс,
22 554 танка и других боевых бронированных машин,
1 532 боевые машины реактивных систем залпового огня,
23 051 орудие полевой артиллерии и минометов,
33 475 единиц специальной военной автомобильной техники.
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