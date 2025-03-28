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ВС России освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области
ВС России освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Группировка ВС РФ "Запад" освободила населенный пункт Красное Первое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. 28.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-28T16:00+0300
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СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Группировка ВС РФ "Запад" освободила населенный пункт Красное Первое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Мирное Донецкой Народной Республики и Красное Первое Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 22 по 28 марта.С 22 по 28 марта Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, учебный центр ВСУ, пункты управления, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также места временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф
ВС России освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области
16:00 28.03.2025 (обновлено: 17:44 28.03.2025)
СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Группировка ВС РФ "Запад" освободила населенный пункт Красное Первое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Мирное Донецкой Народной Республики и Красное Первое Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 22 по 28 марта.
С 22 по 28 марта Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, учебный центр ВСУ, пункты управления, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также места временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
48 879 беспилотных летательных аппаратов,
601 зенитный ракетный комплекс,
22 554 танка и других боевых бронированных машин,
1 532 боевые машины реактивных систем залпового огня,
23 051 орудие полевой артиллерии и минометов,
33 475 единиц специальной военной автомобильной техники.