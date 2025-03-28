https://sputnik-abkhazia.ru/20250328/vs-rossii-osvobodili-naselennyy-punkt-krasnoe-pervoe-v-kharkovskoy-oblasti-1054266614.html

ВС России освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области

ВС России освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Группировка ВС РФ "Запад" освободила населенный пункт Красное Первое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. 28.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-28T16:00+0300

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2025-03-28T17:44+0300

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СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Группировка ВС РФ "Запад" освободила населенный пункт Красное Первое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Мирное Донецкой Народной Республики и Красное Первое Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 22 по 28 марта.С 22 по 28 марта Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, учебный центр ВСУ, пункты управления, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также места временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

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