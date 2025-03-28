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Взаимный интерес: Велена и Карпухин о творческих литературных встречах в Абхазии
Взаимный интерес: Велена и Карпухин о творческих литературных встречах в Абхазии
Sputnik Абхазия
Творческие встречи с российской писательницей Еленой Веленой прошли в сухумских школах и Нацбиблиотеке. Их организовал Центр культурного сотрудничества имени... 28.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-28T14:00+0300
2025-03-28T14:00+0300
2025-03-28T14:38+0300
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Взаимный интерес: Велена и Карпухин о творческих литературных встречах в Абхазии
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Велена и Карпухин о творческих литературных встречах в Абхазии
Творческие встречи с российской писательницей Еленой Веленой прошли в сухумских школах и Нацбиблиотеке. Их организовал Центр культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского в рамках проекта по популяризации чтения и продвижения творчества современных писателей.О важности культурного взаимодействия и совместных планах абхазских и российских писателей на радио Sputnik говорили с писательницей, членом Союза писателей России, автором серии книг "Добрые сказки о простых вещах" Еленой Веленой и российским общественным деятелем, благотворителем, автором и организатором российских и международных культурных и просветительских проектов, председателем Центра культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского Павлом Карпухиным. Слушайте подкаст.
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подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, литература, детская литература, аудио
подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, литература, детская литература, аудио
Творческие встречи с российской писательницей Еленой Веленой прошли в сухумских школах и Нацбиблиотеке. Их организовал Центр культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского в рамках проекта по популяризации чтения и продвижения творчества современных писателей.
О важности культурного взаимодействия и совместных планах абхазских и российских писателей на радио Sputnik говорили с писательницей, членом Союза писателей России, автором серии книг "Добрые сказки о простых вещах" Еленой Веленой и российским общественным деятелем, благотворителем, автором и организатором российских и международных культурных и просветительских проектов, председателем Центра культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского Павлом Карпухиным.