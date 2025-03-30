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Дополнительное время: начало футбольного Чемпионата в Абхазии
Дополнительное время: начало футбольного Чемпионата в Абхазии
Sputnik Абхазия
Новый футбольный сезон в Абхазии открылся 20 марта матчем за Суперкубок. Его выиграл сухумский "Нарт". 30.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-30T15:52+0300
2025-03-30T15:52+0300
2025-03-30T15:52+0300
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Дополнительное время: начало футбольного чемпионата в Абхазии
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: начало футбольного чемпионата в Абхазии
Новый футбольный сезон в Абхазии открылся 20 марта матчем за Суперкубок. Его выиграл сухумский "Нарт". Первая игра Чемпионата состоялась 24 марта. Сухумское "Динамо" выиграло у "Афона" со счетом 2:0. Пресс-атташе Федерации футбола Абхазии Алхас Манаргия и ведущий программы "Дополнительное время", абхазский футболист и тренер Лаша Когония обсудили предстоящий Чемпионат и его участников.Слушайте подкаст.
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подкасты, дополнительное время, абхазия, федерация футбола абхазии, футбол, чемпионат абхазии по футболу, спорт, аудио
подкасты, дополнительное время, абхазия, федерация футбола абхазии, футбол, чемпионат абхазии по футболу, спорт, аудио
Новый футбольный сезон в Абхазии открылся 20 марта матчем за Суперкубок. Его выиграл сухумский "Нарт".
Первая игра Чемпионата состоялась 24 марта. Сухумское "Динамо" выиграло у "Афона" со счетом 2:0.
Пресс-атташе Федерации футбола Абхазии Алхас Манаргия и ведущий программы "Дополнительное время", абхазский футболист и тренер Лаша Когония обсудили предстоящий Чемпионат и его участников.