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Дополнительное время: начало футбольного Чемпионата в Абхазии

Дополнительное время: начало футбольного Чемпионата в Абхазии

Sputnik Абхазия

Новый футбольный сезон в Абхазии открылся 20 марта матчем за Суперкубок. Его выиграл сухумский "Нарт". 30.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-30T15:52+0300

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2025-03-30T15:52+0300

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Дополнительное время: начало футбольного чемпионата в Абхазии Sputnik Абхазия Дополнительное время: начало футбольного чемпионата в Абхазии

Новый футбольный сезон в Абхазии открылся 20 марта матчем за Суперкубок. Его выиграл сухумский "Нарт". Первая игра Чемпионата состоялась 24 марта. Сухумское "Динамо" выиграло у "Афона" со счетом 2:0. Пресс-атташе Федерации футбола Абхазии Алхас Манаргия и ведущий программы "Дополнительное время", абхазский футболист и тренер Лаша Когония обсудили предстоящий Чемпионат и его участников.Слушайте подкаст.

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