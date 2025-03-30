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Неоценимый вклад: какова роль Абхазии в Победе в Великой Отечественной войне

Неоценимый вклад: какова роль Абхазии в Победе в Великой Отечественной войне

Sputnik Абхазия

В годы Великой Отечественной войны более 55 тысяч человек из Абхазии воевали в небе, на земле и море. 30.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-30T18:24+0300

2025-03-30T18:24+0300

2025-03-30T18:24+0300

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В годы Великой Отечественной войны Абхазия стала одной из важнейших госпитальных баз СССР, рассказал историк Николай Медвенский в эфире программы "Во имя жизни" на радио Sputnik. На территории республики было развернуто 46 учреждений, в которых более 200 тысяч бойцов Красной армии прошли лечение.“Это являлось неоценимой помощью тыла по восстановлению здоровью бойцов и командиров, которые потом возвращались в строй и продолжали защищать Родину”, - подчеркнул историк Николай Медвенский.В августе 1942 года фронт вплотную приблизился к Абхазии - немецкие войска вошли на Кавказ. На Клухорском, Марухском и Санчарском перевалах развернулись боевые действия. Через эти горные пути враг планировал войти в города Абхазии.По словам Медвенского, от Битвы за Кавказ зависела судьба юга страны. В случае благоприятного исхода для Германии, войти на территорию Советского Союза готова была и Турция."Если бы у Советского Союза посыпался бы фронт в Закавказье, естественно, Турция в стороне не осталась бы. От битвы за Кавказ зависела судьба юга страны", - пояснил историк.

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