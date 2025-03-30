https://sputnik-abkhazia.ru/20250330/simvol-vozrozhdeniya-i-dukhovnosti-musulmane-abkhazii-prazdnuyut-uraza-bayram-1054276152.html

Символ возрождения и духовности: мусульмане Абхазии празднуют Ураза-байрам

Символ возрождения и духовности: мусульмане Абхазии празднуют Ураза-байрам

Sputnik Абхазия

В 2025 году мусульмане всего мира отмечают один из своих главных религиозных праздников, Ураза-байрам, 30 марта. 30.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-30T12:21+0300

2025-03-30T12:21+0300

2025-03-30T12:21+0300

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Ураза-байрам - исламский праздник, который отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В этом году по лунному календарю он выпал на 30 марта.SputnikСемейный праздникУраза-байрам подводит итоги работы, которую каждый мусульманин провел во время священного месяца. Потому этот праздник считается символом возрождения и повышения уровня духовности.И.о. президента Абхазии Бадра Гунба поздравил верующих с этим знаменательным событием и подчеркнул, что республика всегда была многоконфессиональной страной, в которой мирно проживали люди, исповедующие разные религии."Уверен, что в светлый праздник Ураза-байрам мусульмане республики, наши братья, проживающие за рубежом, будут молиться за мир и благополучие Абхазии", — говорится в тексте поздравления.Гунба пожелал мусульманам доброго здоровья, душевного тепла, мира и благополучия.Председатель Единого духовного управления Абхазии, муфтий Тимур Дзыба в беседе с корреспондентом Sputnik поделился деталями празднования Ураза-байрам.К Ураза-байрам верующие готовятся заранее: убираются в доме, украшают его. Женщины готовят традиционные блюда.Торжество начинается с восходом новой луны. В праздничное утро нужно встать рано, совершить омовение, одеться опрятно и нарядно.В Ураза-байрам верующие совершают особую молитву - ид-намаз. Ее можно провести дома, но для мужчин предпочтительно посещать мечеть. Верующие Абхазии в этот день проводят ид-намаз в молельных домах в Гудауте и Сухуме.Молитву начинают после восхода и заканчивают, когда солнце уже в зените. После этого верующие возвращаются домой и отмечают Ураза-байрам с семьей.В праздничные дни поощряется особая щедрость и внимание главы семьи к супруге, детям и родственникам. Принято также посещать могилы ушедших членов семьи.Воля ВсевышнегоРанее в интервью радио Sputnik заместитель председателя Духовного управления Абхазии Абдурахман Джугелия рассказывал, что этот день – радостное событие для всех мусульман."Для нас большая радость в том, что мы смогли исполнить волю Всевышнего. Трудящийся видит результат своей работы только тогда, когда он доводит ее до конца. Точно так же мусульманин видит результат работы над собой только по завершении священного месяца", - отметил он.Праздник связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками. Перед ним необходимо забыть обиды и попросить прощения у родных и близких.Верующие по возможности выплачивают милостыню разговения нуждающимся. По преданию, раздавать деньги завещал сам Пророк.История праздника Ураза-Байрам уходит вглубь тысячелетий, он отмечается после завершения священного для мусульман месяца Рамадан. В этот период тем верующим, которым позволяет состояние здоровья, предписано соблюдения поста.В Ураза-байрам нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами, помимо готовки. Также нельзя ссориться, допускать плохие мысли и злословить.Подарки – обязательный атрибут праздника. Верующие могут дарить друг другу Коран, религиозные предметы, посуду, декор для дома, сладости, сухофрукты и десерты. При этом подбирать подарки нужно с учетом того, чтобы не оскорбить религию и самого человека.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250330/badra-gunba-pozdravil-musulman-abkhazii-s-prazdnikom-uraza-bayram-1054275525.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220709/proschayutsya-vse-grekhi-kak-musulmane-na-samom-dele-otmechayut-kurban-bayram-1040157536.html

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