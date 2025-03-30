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Сотрудники МЧС России приступили к ликвидации последствий землетрясения в Мьянме
Сотрудники МЧС России приступили к ликвидации последствий землетрясения в Мьянме
Sputnik Абхазия
Из-за землетрясения магнитудой 7,7 в Мьянме, по последним данным, погибли 1644 человека, более трех тысяч пострадали. 30.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Российские спасатели приступили к ликвидации последствий землетрясения в Мьянме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Еще 10 спасателей отправились на место на автомобилях, чтобы определить состояние дороги и инфраструктуры.Отряд МЧС России прилетел в аэропорт Нейпьидо 29 марта и вошел в состав международного оперштаба, сформированного по уставу ООН для координации действий иностранных спасателей.
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мьянма, мчс россии, новости, в мире
мьянма, мчс россии, новости, в мире
Сотрудники МЧС России приступили к ликвидации последствий землетрясения в Мьянме
Из-за землетрясения магнитудой 7,7 в Мьянме, по последним данным, погибли 1644 человека, более трех тысяч пострадали.
СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Российские спасатели приступили к ликвидации последствий землетрясения в Мьянме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Их перебросили в самый пострадавший регион - провинцию Мандалай. На самолете туда отправили 20 сотрудников МЧС, кинологов, операторов беспилотников, они сориентируются на месте и приступят к поисково-спасательным работам.
Еще 10 спасателей отправились на место на автомобилях, чтобы определить состояние дороги и инфраструктуры.
Отряд МЧС России прилетел в аэропорт Нейпьидо 29 марта и вошел в состав международного оперштаба, сформированного по уставу ООН для координации действий иностранных спасателей.