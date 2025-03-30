https://sputnik-abkhazia.ru/20250330/sotrudniki-mchs-rossii-pristupili-k-likvidatsii-posledstviy-zemletryaseniya-v-myanme-1054273174.html

Сотрудники МЧС России приступили к ликвидации последствий землетрясения в Мьянме

Сотрудники МЧС России приступили к ликвидации последствий землетрясения в Мьянме

Sputnik Абхазия

Из-за землетрясения магнитудой 7,7 в Мьянме, по последним данным, погибли 1644 человека, более трех тысяч пострадали. 30.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-30T09:22+0300

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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Российские спасатели приступили к ликвидации последствий землетрясения в Мьянме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Еще 10 спасателей отправились на место на автомобилях, чтобы определить состояние дороги и инфраструктуры.Отряд МЧС России прилетел в аэропорт Нейпьидо 29 марта и вошел в состав международного оперштаба, сформированного по уставу ООН для координации действий иностранных спасателей.

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