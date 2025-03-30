https://sputnik-abkhazia.ru/20250330/sukhostoy-zagorelsya-v-ochamchyrskom-rayone-1054279758.html

Сухостой загорелся в Очамчырском районе

Сухостой загорелся в Очамчырском районе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Около 10 гектаров сухостоя и лесополосы горит в Очамчырском районе, сообщил Sputnik начальник районной пожарно-спасательной части... 30.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-30T19:23+0300

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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Около 10 гектаров сухостоя и лесополосы горит в Очамчырском районе, сообщил Sputnik начальник районной пожарно-спасательной части Мурман Пачулия.По его словам, пожары возобновились после окончания дождей, спасатели выезжают на вызовы третий день подряд.По словам Пачулия, на каждый вызов отправляется по одной бригаде спасателей со спецтехникой, которой в ПСЧ района четыре единицы. Причиной возгорания Пачулия назвал человеческий фактор. Он выразил уверенность в том, что именно халатное отношение людей, которые не пытаются помочь спасателям защитить свои сельхозугодья и дома, приводит к пожарам.

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абхазия, новости, пожар, лесные пожары