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Сухостой загорелся в Очамчырском районе
Сухостой загорелся в Очамчырском районе
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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Около 10 гектаров сухостоя и лесополосы горит в Очамчырском районе, сообщил Sputnik начальник районной пожарно-спасательной части... 30.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Около 10 гектаров сухостоя и лесополосы горит в Очамчырском районе, сообщил Sputnik начальник районной пожарно-спасательной части Мурман Пачулия.По его словам, пожары возобновились после окончания дождей, спасатели выезжают на вызовы третий день подряд.По словам Пачулия, на каждый вызов отправляется по одной бригаде спасателей со спецтехникой, которой в ПСЧ района четыре единицы. Причиной возгорания Пачулия назвал человеческий фактор. Он выразил уверенность в том, что именно халатное отношение людей, которые не пытаются помочь спасателям защитить свои сельхозугодья и дома, приводит к пожарам.
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абхазия, новости, пожар, лесные пожары
Сухостой загорелся в Очамчырском районе
СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Около 10 гектаров сухостоя и лесополосы горит в Очамчырском районе, сообщил Sputnik начальник районной пожарно-спасательной части Мурман Пачулия.
По его словам, пожары возобновились после окончания дождей, спасатели выезжают на вызовы третий день подряд.
"Сегодня были Ачагуара, Маркула, Кындыг. Горит в основном сухостой, местами деревья. Есть и труднодоступные участки", - рассказал Пачулия.
По словам Пачулия, на каждый вызов отправляется по одной бригаде спасателей со спецтехникой, которой в ПСЧ района четыре единицы.
Причиной возгорания Пачулия назвал человеческий фактор. Он выразил уверенность в том, что именно халатное отношение людей, которые не пытаются помочь спасателям защитить свои сельхозугодья и дома, приводит к пожарам.