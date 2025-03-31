https://sputnik-abkhazia.ru/20250331/na-pobednoy-volne-kak-abkhazskiy-shkolnik-stal-radistom-v-velikoy-otechestvennoy-1054288648.html
На победной волне: как абхазский школьник стал радистом в Великой Отечественной
На победной волне: как абхазский школьник стал радистом в Великой Отечественной
Sputnik Абхазия
Sputnik 31.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-31T16:23+0300
2025-03-31T16:23+0300
2025-03-31T17:48+0300
абхазия
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война
лица победы
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Sputnik15 апреля 1943 года Валерий Агума был мобилизован и отправлен в 11-й артиллерийский формировочный пункт города Газах на западе Азербайджана, где из юных призывников формировали полки и отправляли на фронт. В Газахе из 50 абхазских школьников уже был сформирован отряд для отправки на фронт. Тогда во время экстренного общего построения командир части объявил фамилии семи человек, включая Агума, и приказал им выйти из строя. Остальные были отправлены на Керченско-Эльтигенскую десантную операцию для освобождения Керченского полуострова, откуда живым вернулся лишь один боевой товарищ, Юрий Болховитинов.Валерий Агума с детства увлекался радиотехникой, еще в 5 классе научился самостоятельно собирать радиоприемники, несмотря на то, что в то время в СССР их было единицы.Из Украины полк, в котором служил Агума, был перебазирован в Польшу, затем переброшен в Румынию, Венгрию, Чехословакию и Австрию.Победу Валерий Агума встретил в Чехословакии, где служил еще четыре месяца после окончания войны. Позже был направлен служить начальником радиостанции "Основа" в авиационной истребительной дивизии в пригороде Харькова, где пробыл еще четыре года.Со своей супругой Ираидой Бондаренко Агума познакомился именно там. Вернувшись в Абхазию, Валерий Агума начал работать линотипистом, а позже механиком наборных и полиграфических машин в типографии газеты "Советская Абхазия". Там он проработал до начала Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году.Валерий Агума награжден медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией", "За взятие Будапешта", "За взятие Вены" и орденом Отечественной войны II степени. Он ушел из жизни 29 января 2017 года.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война, лица победы
абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война, лица победы
15 апреля 1943 года Валерий Агума был мобилизован и отправлен в 11-й артиллерийский формировочный пункт города Газах на западе Азербайджана, где из юных призывников формировали полки и отправляли на фронт.
Так ученик сухумской средней школы № 2, выпускник музыкальной и балетной школы, Валерий Агума стал участником Великой Отечественной войны.
В Газахе из 50 абхазских школьников уже был сформирован отряд для отправки на фронт. Тогда во время экстренного общего построения командир части объявил фамилии семи человек, включая Агума, и приказал им выйти из строя. Остальные были отправлены на Керченско-Эльтигенскую десантную операцию для освобождения Керченского полуострова, откуда живым вернулся лишь один боевой товарищ, Юрий Болховитинов.
Валерий Агума с детства увлекался радиотехникой, еще в 5 классе научился самостоятельно собирать радиоприемники, несмотря на то, что в то время в СССР их было единицы.
Когда в полк поступили американские радиостанции, увлечение Валерия переросло в службу, он был назначен начальником радиостанции. В этой должности Агума прослужил всю войну.
Из Украины полк, в котором служил Агума, был перебазирован в Польшу, затем переброшен в Румынию, Венгрию, Чехословакию и Австрию.
Победу Валерий Агума встретил в Чехословакии, где служил еще четыре месяца после окончания войны. Позже был направлен служить начальником радиостанции "Основа" в авиационной истребительной дивизии в пригороде Харькова, где пробыл еще четыре года.
Со своей супругой Ираидой Бондаренко Агума познакомился именно там. Вернувшись в Абхазию, Валерий Агума начал работать линотипистом, а позже механиком наборных и полиграфических машин в типографии газеты "Советская Абхазия". Там он проработал до начала Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году.
Валерий Агума награжден медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией", "За взятие Будапешта", "За взятие Вены" и орденом Отечественной войны II степени. Он ушел из жизни 29 января 2017 года.