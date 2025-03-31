https://sputnik-abkhazia.ru/20250331/na-pobednoy-volne-kak-abkhazskiy-shkolnik-stal-radistom-v-velikoy-otechestvennoy-1054288648.html

На победной волне: как абхазский школьник стал радистом в Великой Отечественной

На победной волне: как абхазский школьник стал радистом в Великой Отечественной

Sputnik Абхазия

Sputnik 31.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-31T16:23+0300

2025-03-31T16:23+0300

2025-03-31T17:48+0300

абхазия

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война

лица победы

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Sputnik15 апреля 1943 года Валерий Агума был мобилизован и отправлен в 11-й артиллерийский формировочный пункт города Газах на западе Азербайджана, где из юных призывников формировали полки и отправляли на фронт. В Газахе из 50 абхазских школьников уже был сформирован отряд для отправки на фронт. Тогда во время экстренного общего построения командир части объявил фамилии семи человек, включая Агума, и приказал им выйти из строя. Остальные были отправлены на Керченско-Эльтигенскую десантную операцию для освобождения Керченского полуострова, откуда живым вернулся лишь один боевой товарищ, Юрий Болховитинов.Валерий Агума с детства увлекался радиотехникой, еще в 5 классе научился самостоятельно собирать радиоприемники, несмотря на то, что в то время в СССР их было единицы.Из Украины полк, в котором служил Агума, был перебазирован в Польшу, затем переброшен в Румынию, Венгрию, Чехословакию и Австрию.Победу Валерий Агума встретил в Чехословакии, где служил еще четыре месяца после окончания войны. Позже был направлен служить начальником радиостанции "Основа" в авиационной истребительной дивизии в пригороде Харькова, где пробыл еще четыре года.Со своей супругой Ираидой Бондаренко Агума познакомился именно там. Вернувшись в Абхазию, Валерий Агума начал работать линотипистом, а позже механиком наборных и полиграфических машин в типографии газеты "Советская Абхазия". Там он проработал до начала Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году.Валерий Агума награжден медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией", "За взятие Будапешта", "За взятие Вены" и орденом Отечественной войны II степени. Он ушел из жизни 29 января 2017 года.

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Sputnik Абхазия

абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война, лица победы