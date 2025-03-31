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Оружие и более 20 тысяч патронов изъяли у жителя Гагрского района
Оружие и более 20 тысяч патронов изъяли у жителя Гагрского района
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 31 мар – Sputnik. Оружие и более 20 тысяч патронов изъяли у жителя Гагрского района, сообщили в пресс-службе МВД. 31.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 31 мар – Sputnik. Оружие и более 20 тысяч патронов изъяли у жителя Гагрского района, сообщили в пресс-службе МВД.В доме 45-летнего жителя Цандрыпша Сергея Гомцкяна обнаружили четыре автомата Калашникова, подствольный гранатомет, ручной пулемет, карабин "Тигр", три винтовки, в том числе одну СВД и пистолет Ярыгина.По факту незаконного хранения оружия возбуждено уголовное дело. Гомцкян ограничен подпиской о невыезде.
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Оружие и более 20 тысяч патронов изъяли у жителя Гагрского района
16:36 31.03.2025 (обновлено: 17:42 31.03.2025)
СУХУМ, 31 мар – Sputnik. Оружие и более 20 тысяч патронов изъяли у жителя Гагрского района, сообщили в пресс-службе МВД.
В доме 45-летнего жителя Цандрыпша Сергея Гомцкяна обнаружили четыре автомата Калашникова, подствольный гранатомет, ручной пулемет, карабин "Тигр", три винтовки, в том числе одну СВД и пистолет Ярыгина.
По факту незаконного хранения оружия возбуждено уголовное дело. Гомцкян ограничен подпиской о невыезде.