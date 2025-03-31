https://sputnik-abkhazia.ru/20250331/oruzhie-i-bolee-20-tysyach-patronov-izyali-u-zhitelya-gagrskogo-rayona-1054293840.html

Оружие и более 20 тысяч патронов изъяли у жителя Гагрского района

Оружие и более 20 тысяч патронов изъяли у жителя Гагрского района

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 31 мар – Sputnik. Оружие и более 20 тысяч патронов изъяли у жителя Гагрского района, сообщили в пресс-службе МВД. 31.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-31T16:36+0300

2025-03-31T16:36+0300

2025-03-31T17:42+0300

в абхазии

абхазия

новости

мвд абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/01/1053985490_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b656c33d0aeba1086237f60ade63677e.jpg

СУХУМ, 31 мар – Sputnik. Оружие и более 20 тысяч патронов изъяли у жителя Гагрского района, сообщили в пресс-службе МВД.В доме 45-летнего жителя Цандрыпша Сергея Гомцкяна обнаружили четыре автомата Калашникова, подствольный гранатомет, ручной пулемет, карабин "Тигр", три винтовки, в том числе одну СВД и пистолет Ярыгина.По факту незаконного хранения оружия возбуждено уголовное дело. Гомцкян ограничен подпиской о невыезде.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, мвд абхазии