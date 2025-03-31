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"Осторожно, спойлер!": красивое кино и "Пена дней" Бориса Виана
"Осторожно, спойлер!": красивое кино и "Пена дней" Бориса Виана
Sputnik Абхазия
В рамках очередной передачи "Осторожно, спойлер!" к ведущим присоединилась киноман и книголюб Лаура Тания. Эпизод посвящен наиболее именитым визуальным... 31.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-31T10:27+0300
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"Осторожно, спойлер!": красивое кино и "Пена дней" Бориса Виана
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": красивое кино и "Пена дней" Бориса Виана
В рамках очередной передачи "Осторожно, спойлер!" к ведущим присоединилась киноман и книголюб Лаура Тания. Эпизод посвящен наиболее именитым визуальным шедеврам мирового кино по мнению Лауры и ведущих. В начале выпуска – обсуждение романа Бориса Виана "Пена дней".Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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подкасты, абхазия, книги, литература, кино, аудио
подкасты, абхазия, книги, литература, кино, аудио
В рамках очередной передачи "Осторожно, спойлер!" к ведущим присоединилась киноман и книголюб Лаура Тания. Эпизод посвящен наиболее именитым визуальным шедеврам мирового кино по мнению Лауры и ведущих. В начале выпуска – обсуждение романа Бориса Виана "Пена дней".
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.