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"Осторожно, спойлер!": красивое кино и "Пена дней" Бориса Виана

"Осторожно, спойлер!": красивое кино и "Пена дней" Бориса Виана

Sputnik Абхазия

В рамках очередной передачи "Осторожно, спойлер!" к ведущим присоединилась киноман и книголюб Лаура Тания. Эпизод посвящен наиболее именитым визуальным... 31.03.2025, Sputnik Абхазия

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"Осторожно, спойлер!": красивое кино и "Пена дней" Бориса Виана Sputnik Абхазия "Осторожно, спойлер!": красивое кино и "Пена дней" Бориса Виана

В рамках очередной передачи "Осторожно, спойлер!" к ведущим присоединилась киноман и книголюб Лаура Тания. Эпизод посвящен наиболее именитым визуальным шедеврам мирового кино по мнению Лауры и ведущих. В начале выпуска – обсуждение романа Бориса Виана "Пена дней".Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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