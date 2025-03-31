https://sputnik-abkhazia.ru/20250331/poddelnye-abkhazskie-pasporta-izyali-u-zhiteley-severnoy-osetii-1054298484.html

Поддельные абхазские паспорта изъяли у жителей Северной Осетии

Поддельные абхазские паспорта изъяли у жителей Северной Осетии

Sputnik Абхазия

Возбуждено восемь уголовных дел по факту неправомерного оборота средств платежей и одно дело по факту покушения на неправомерный оборот средств платежей... 31.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-31T19:49+0300

2025-03-31T19:49+0300

2025-03-31T19:49+0300

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СУХУМ, 31 мар - Sputnik. У двух братьев из Северной Осетии изъяли 60 поддельных абхазских паспортов. Об этом сообщили в МВД России.Документы им нужны были для получения банковских карт, которые использовались для незаконного оборота денег.Подозреваемых задержали в ноябре одном из банков Георгиевска — там усомнились в подлинности документов. Во время обысков у них также изъяли сотовые телефоны, около 30 банковских карт и такое же количество сим-карт. Возбуждено девять уголовных дел, которые объединены в одно производство. Подозреваемые заключены под стражу. Правоохранители также проверят их причастность к аналогичным деяниям с использованием поддельных документов других стран ближнего зарубежья.

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