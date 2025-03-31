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Поддельные абхазские паспорта изъяли у жителей Северной Осетии
Поддельные абхазские паспорта изъяли у жителей Северной Осетии
Sputnik Абхазия
Возбуждено восемь уголовных дел по факту неправомерного оборота средств платежей и одно дело по факту покушения на неправомерный оборот средств платежей... 31.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-31T19:49+0300
2025-03-31T19:49+0300
2025-03-31T19:49+0300
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СУХУМ, 31 мар - Sputnik. У двух братьев из Северной Осетии изъяли 60 поддельных абхазских паспортов. Об этом сообщили в МВД России.Документы им нужны были для получения банковских карт, которые использовались для незаконного оборота денег.Подозреваемых задержали в ноябре одном из банков Георгиевска — там усомнились в подлинности документов. Во время обысков у них также изъяли сотовые телефоны, около 30 банковских карт и такое же количество сим-карт. Возбуждено девять уголовных дел, которые объединены в одно производство. Подозреваемые заключены под стражу. Правоохранители также проверят их причастность к аналогичным деяниям с использованием поддельных документов других стран ближнего зарубежья.
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MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, россия, новости
Поддельные абхазские паспорта изъяли у жителей Северной Осетии
Возбуждено восемь уголовных дел по факту неправомерного оборота средств платежей и одно дело по факту покушения на неправомерный оборот средств платежей, совершенное организованной группой. Они объединены в одно производство.
СУХУМ, 31 мар - Sputnik.
У двух братьев из Северной Осетии изъяли 60 поддельных абхазских паспортов. Об этом сообщили
в МВД России.
Следствие установило, что злоумышленники купили у неизвестных лиц паспорта на разные ФИО, уведомления о прибытии иностранного гражданина и миграционные карты.
Документы им нужны были для получения банковских карт, которые использовались для незаконного оборота денег.
Подозреваемых задержали в ноябре одном из банков Георгиевска — там усомнились в подлинности документов.
Во время обысков у них также изъяли сотовые телефоны, около 30 банковских карт и такое же количество сим-карт.
Возбуждено девять уголовных дел, которые объединены в одно производство. Подозреваемые заключены под стражу. Правоохранители также проверят их причастность к аналогичным деяниям с использованием поддельных документов других стран ближнего зарубежья.