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Реконструкция памятника защитникам Отечества началась в селе Хыпста

Реконструкция памятника защитникам Отечества началась в селе Хыпста

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 31 мар – Sputnik. В селе Хыпста Гудаутского района Абхазии продолжается реконструкция памятника Героям Великой Отечественной войны и Отечественной войны... 31.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 31 мар – Sputnik. В селе Хыпста Гудаутского района Абхазии продолжается реконструкция памятника Героям Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии. Это еще один важный шаг к сохранению исторической памяти и уважению к героям, отдавшим жизнь за Родину. Работы ведутся в рамках поддержки от Фонда президентских грантов РФ. Благодаря поддержке теперь восстановление идет быстрее и качественнее. До этого село шло к цели своими силами — медленно, но с душой. Глава администрации села Хыпста Геннадий Пхазария отметил, что воинский мемориал будет включать в себе две стены. На одной будут фамилии тех, кто ценой жизни защищал свою Родину в 1941-1945 годах, а на второй стене будут имена участников боевых действий в Отечественной войне народа Абхазии. Напомним, что российский Фонд президентских грантов выделил 20 млн рублей на восстановление памятников участникам Великой Отечественной войны и героям Абхазии в 24 селах республики. Участники восстановления монументов отмечают, что сохранять память о воинах крайне важно. Народ Абхазии помнит и чтит своих героев. Именно такие проекты помогают не забывать, какой ценой досталась свобода и мирное небо над головой.

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абхазия, великая отечественная война, 80-летие победы в великой отечественной войне, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993)