https://sputnik-abkhazia.ru/20250331/takie-obstoyatelstva-gopiya-o-problemakh-krizisnogo-tsentra-dlya-detey-1054295901.html

Такие обстоятельства: Гопия о проблемах Кризисного центра для детей

Такие обстоятельства: Гопия о проблемах Кризисного центра для детей

Sputnik Абхазия

Ситуацию с Кризисным центром для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, обсудили на заседании парламентского комитета по социальной политике, труду... 31.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-31T18:44+0300

2025-03-31T18:44+0300

2025-03-31T18:54+0300

радио

абхазия

дети

центр

проблемы

поддержка

подкасты

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/1f/1054296170_0:145:1280:865_1920x0_80_0_0_6df0662cf8f1d53ca2fb8e291aed89b6.jpg

Такие обстоятельства: Гопия о проблемах Кризисного центра для детей Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Гопия о проблемах Кризисного центра для детей

Ситуацию с Кризисным центром для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, обсудили на заседании парламентского комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны. Кризисный центр для детей сегодня испытывает трудности с финансированием, истекает срок аренды помещения. Какие варианты решения проблемы обсуждали на встрече и каковы ее итоги, в эфире радио Sputnik рассказала руководитель Центра Камма Гопия.Кризисный центр семейного типа для детей был открыт в Сухуме в апреле 2024 года. В настоящее время в нем живет восемь несовершеннолетних детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Финансирование проекта со стороны международных организаций завершается в мае этого года, сообщила Гопия.На заседании парламентского комитета было принято решение обратиться к исполняющему обязанности Президента с просьбой оказать финансовую поддержку и необходимую помощь Кризисному центру.По словам руководителя Центра Каммы Гопия, с начала осуществления проекта было известно, что сроки финансирования его ограничены и надеялись на поддержку государства."Мы говорим об этом с самого начала, мы не хотим, чтобы Кризисный центр был частным, чтобы его поддерживали исключительно международные организации. Хотели, чтобы он был государственным и статус был соответствующим. На самом деле все понимают, что Кризисный центр нужен, есть необходимость в его работе, но действий каких-то мы не заметили", - сказала Гопия.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, дети, центр, проблемы, поддержка, подкасты, аудио