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Абхазские школьники завершили смену в "Артеке"
Абхазские школьники завершили смену в "Артеке"
Sputnik Абхазия
На три недели в "Артек" поехали более ста детей из Абхазии — победители соревнований и олимпиад. 01.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-01T15:34+0300
2025-04-01T15:34+0300
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СУХУМ, 1 апр – Sputnik. Абхазские школьники завершили смену в "Артеке", сообщили в Минпросвещения республики.Они приняли участие в красочной церемонии закрытия, которая прошла на "Артек-Арене".На три недели в "Артек" поехали более ста детей из Абхазии — победители соревнований и олимпиад. Благодаря договоренностям с Минпросвещения России, квота для детей из республики в этом году была увеличена втрое.
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абхазия, новости, артек
Абхазские школьники завершили смену в "Артеке"
15:34 01.04.2025 (обновлено: 15:45 01.04.2025)
На три недели в "Артек" поехали более ста детей из Абхазии — победители соревнований и олимпиад.
СУХУМ, 1 апр – Sputnik.
Абхазские школьники завершили смену в "Артеке", сообщили
в Минпросвещения республики.
Они приняли участие в красочной церемонии закрытия, которая прошла на "Артек-Арене".
На три недели в "Артек" поехали более ста детей из Абхазии — победители соревнований и олимпиад.
Благодаря договоренностям с Минпросвещения России, квота для детей из республики в этом году была увеличена втрое.