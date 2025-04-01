https://sputnik-abkhazia.ru/20250401/abkhazskie-shkolniki-zavershili-smenu-v-arteke-1054304780.html

Абхазские школьники завершили смену в "Артеке"

Абхазские школьники завершили смену в "Артеке"

Sputnik Абхазия

На три недели в "Артек" поехали более ста детей из Абхазии — победители соревнований и олимпиад. 01.04.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 апр – Sputnik. Абхазские школьники завершили смену в "Артеке", сообщили в Минпросвещения республики.Они приняли участие в красочной церемонии закрытия, которая прошла на "Артек-Арене".На три недели в "Артек" поехали более ста детей из Абхазии — победители соревнований и олимпиад. Благодаря договоренностям с Минпросвещения России, квота для детей из республики в этом году была увеличена втрое.

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