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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250401/abkhazskie-shkolniki-zavershili-smenu-v-arteke-1054304780.html
Абхазские школьники завершили смену в "Артеке"
Абхазские школьники завершили смену в "Артеке"
Sputnik Абхазия
На три недели в "Артек" поехали более ста детей из Абхазии — победители соревнований и олимпиад. 01.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 апр – Sputnik. Абхазские школьники завершили смену в "Артеке", сообщили в Минпросвещения республики.Они приняли участие в красочной церемонии закрытия, которая прошла на "Артек-Арене".На три недели в "Артек" поехали более ста детей из Абхазии — победители соревнований и олимпиад. Благодаря договоренностям с Минпросвещения России, квота для детей из республики в этом году была увеличена втрое.
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абхазия, новости, артек

Абхазские школьники завершили смену в "Артеке"

15:34 01.04.2025 (обновлено: 15:45 01.04.2025)
© Sputnik / Константин МихальчевскийШеврон на манекене в холле дворца Суук-Су в международном детском центре "Артек" в Крыму.
Шеврон на манекене в холле дворца Суук-Су в международном детском центре Артек в Крыму. - Sputnik Абхазия, 1920, 01.04.2025
© Sputnik / Константин Михальчевский
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На три недели в "Артек" поехали более ста детей из Абхазии — победители соревнований и олимпиад.
СУХУМ, 1 апр – Sputnik. Абхазские школьники завершили смену в "Артеке", сообщили в Минпросвещения республики.
Они приняли участие в красочной церемонии закрытия, которая прошла на "Артек-Арене".
На три недели в "Артек" поехали более ста детей из Абхазии — победители соревнований и олимпиад.
Благодаря договоренностям с Минпросвещения России, квота для детей из республики в этом году была увеличена втрое.
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