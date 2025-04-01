https://sputnik-abkhazia.ru/20250401/fond-ashana-otkryl-sbor-na-reabilitatsiyu-dameya-kuchuberiya-1054305901.html

Фонд "Ашана" открыл сбор на реабилитацию Дамея Кучуберия

Фонд "Ашана" открыл сбор на реабилитацию Дамея Кучуберия

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Фонд "Ашана" открыл сбор на реабилитацию Дамея Кучуберия. 01.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-01T16:32+0300

2025-04-01T16:32+0300

2025-04-01T16:32+0300

в абхазии

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СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Фонд "Ашана" открыл сбор на реабилитацию Дамея Кучуберия. У девятилетнего мальчика редкое заболевание – несовершенный остеогенез. Из-за этого у него хрупкие кости, которые часто ломаются. Сейчас Дамей учится в третьем классе. Он – отличник и мечтает стать футболистом. Дамей уже прошел десять курсов лечения в "Европейском медицинском центре", благодаря этому он может стоять у опоры и ходить с ходунками. Но для дальнейшего прогресса необходимы операции по коррекции деформации бедер, на них нужно собрать 3,32 миллиона рублей. О способах оказания помощи можно узнать на официальном сайте фонда или в Telegram-канале.

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культурно-благотворительный фонд "ашана", абхазия, новости