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Фонд "Ашана" открыл сбор на реабилитацию Дамея Кучуберия
Фонд "Ашана" открыл сбор на реабилитацию Дамея Кучуберия
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СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Фонд "Ашана" открыл сбор на реабилитацию Дамея Кучуберия. 01.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-01T16:32+0300
2025-04-01T16:32+0300
2025-04-01T16:32+0300
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СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Фонд "Ашана" открыл сбор на реабилитацию Дамея Кучуберия. У девятилетнего мальчика редкое заболевание – несовершенный остеогенез. Из-за этого у него хрупкие кости, которые часто ломаются. Сейчас Дамей учится в третьем классе. Он – отличник и мечтает стать футболистом. Дамей уже прошел десять курсов лечения в "Европейском медицинском центре", благодаря этому он может стоять у опоры и ходить с ходунками. Но для дальнейшего прогресса необходимы операции по коррекции деформации бедер, на них нужно собрать 3,32 миллиона рублей. О способах оказания помощи можно узнать на официальном сайте фонда или в Telegram-канале.
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культурно-благотворительный фонд "ашана", абхазия, новости
культурно-благотворительный фонд "ашана", абхазия, новости
Фонд "Ашана" открыл сбор на реабилитацию Дамея Кучуберия
СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Фонд "Ашана" открыл сбор на реабилитацию Дамея Кучуберия.
У девятилетнего мальчика редкое заболевание – несовершенный остеогенез. Из-за этого у него хрупкие кости, которые часто ломаются.
Сейчас Дамей учится в третьем классе. Он – отличник и мечтает стать футболистом.
Дамей уже прошел десять курсов лечения в "Европейском медицинском центре", благодаря этому он может стоять у опоры и ходить с ходунками.
Но для дальнейшего прогресса необходимы операции по коррекции деформации бедер, на них нужно собрать 3,32 миллиона рублей.
О способах оказания помощи можно узнать на официальном сайте
фонда или в Telegram-канале
.