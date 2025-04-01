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Гражданин и начальник: Цвижба о работе Дорожного фонда в 2025 году
Гражданин и начальник: Цвижба о работе Дорожного фонда в 2025 году
Sputnik Абхазия
Доходы Дорожного фонда Абхазии в 2024 году составили 116 миллионов рублей, расходы — 132 миллиона. Как использовались эти средства, каков бюджет Фонда на 2025... 01.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-01T09:56+0300
2025-04-01T09:56+0300
2025-04-01T10:30+0300
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Гражданин и начальник: Цвижба о работе дорожного фонда в 2025 году
Sputnik Абхазия
Гражданин и начальник: Цвижба о работе дорожного фонда в 2025 году
Бюджет Дорожного фонда Абхазии 2025 года составил 160 миллионов рублей, что на 30 миллионов больше, чем бюджет 2024 года."Исходя из поступлений за первый квартал, весьма сомнительно, что бюджет пополнится на 160 миллионов. Сегодня поступило 44 миллиона вместо запланированных 45. Такая тенденция наблюдается в начале года. К лету, надеемся, исправится ситуация, и все 160 миллионов в бюджет Дорожного фонда поступят", – сказал Цвижба.По словам Цвижба, основные затраты из бюджета Фонда идут на содержание и эксплуатацию автомобильных дорог республиканского значения. Из 88 миллионов всех средств на это уходит 61 миллион рублей.Слушайте подкаст.
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подкасты, гражданин и начальник, ремонт, дороги абхазии, дороги, дорожный фонд абхазии, аудио
Гражданин и начальник: Цвижба о работе Дорожного фонда в 2025 году
09:56 01.04.2025 (обновлено: 10:30 01.04.2025)
Доходы Дорожного фонда Абхазии в 2024 году составили 116 миллионов рублей, расходы — 132 миллиона. Как использовались эти средства, каков бюджет Фонда на 2025 год, что он предполагает, в эфире радио Sputnik рассказал зампредседателя ведомства Виталий Цвижба.
Бюджет Дорожного фонда Абхазии 2025 года составил 160 миллионов рублей, что на 30 миллионов больше, чем бюджет 2024 года.
"Исходя из поступлений за первый квартал, весьма сомнительно, что бюджет пополнится на 160 миллионов. Сегодня поступило 44 миллиона вместо запланированных 45. Такая тенденция наблюдается в начале года. К лету, надеемся, исправится ситуация, и все 160 миллионов в бюджет Дорожного фонда поступят", – сказал Цвижба.
По словам Цвижба, основные затраты из бюджета Фонда идут на содержание и эксплуатацию автомобильных дорог республиканского значения. Из 88 миллионов всех средств на это уходит 61 миллион рублей.