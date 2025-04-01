https://sputnik-abkhazia.ru/20250401/takie-obstoyatelstva-kamkiya-ob-osnovnykh-parametrakh-byudzheta-abkhazii-na-2025-god-1054304528.html

Такие обстоятельства: Камкия об основных параметрах бюджета Абхазии на 2025 год

Такие обстоятельства: Камкия об основных параметрах бюджета Абхазии на 2025 год

Sputnik Абхазия

Директор Института экономики и права АНА Фатима Камкия в студии радио Sputnik проанализировала основные параметры бюджета Абхазии на 2025 год. 01.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-01T15:34+0300

2025-04-01T15:34+0300

2025-04-01T15:44+0300

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Такие обстоятельства: Камкия об основных параметрах бюджета Абхазии на 2025 год Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Камкия об основных параметрах бюджета Абхазии на 2025 год

Общий объем госбюджета Абхазии на 2025 год составит почти 18 миллиардов рублей. На что пойдут деньги и каковы приоритеты бюджета, рассказала Фатима Камкия. "Бюджет долго принимался, это исторически значимо. Каждый год имеет свои определенные особенности. Тем не менее бюджет утвержден. Самое приятное то, что по всем основным статьям наблюдается положительная динамика", – отметила Камкия. Слушайте подкаст.

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