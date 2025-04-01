https://sputnik-abkhazia.ru/20250401/takie-obstoyatelstva-kamkiya-ob-osnovnykh-parametrakh-byudzheta-abkhazii-na-2025-god-1054304528.html
Такие обстоятельства: Камкия об основных параметрах бюджета Абхазии на 2025 год
Такие обстоятельства: Камкия об основных параметрах бюджета Абхазии на 2025 год
Sputnik Абхазия
Директор Института экономики и права АНА Фатима Камкия в студии радио Sputnik проанализировала основные параметры бюджета Абхазии на 2025 год. 01.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-01T15:34+0300
2025-04-01T15:34+0300
2025-04-01T15:44+0300
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Такие обстоятельства: Камкия об основных параметрах бюджета Абхазии на 2025 год
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Камкия об основных параметрах бюджета Абхазии на 2025 год
Общий объем госбюджета Абхазии на 2025 год составит почти 18 миллиардов рублей. На что пойдут деньги и каковы приоритеты бюджета, рассказала Фатима Камкия. "Бюджет долго принимался, это исторически значимо. Каждый год имеет свои определенные особенности. Тем не менее бюджет утвержден. Самое приятное то, что по всем основным статьям наблюдается положительная динамика", – отметила Камкия. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, россия, финансы, бюджет, экономика, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, россия, финансы, бюджет, экономика, аудио
Такие обстоятельства: Камкия об основных параметрах бюджета Абхазии на 2025 год
15:34 01.04.2025 (обновлено: 15:44 01.04.2025)
Директор Института экономики и права АНА Фатима Камкия в студии радио Sputnik проанализировала основные параметры бюджета Абхазии на 2025 год.
Общий объем госбюджета Абхазии на 2025 год составит почти 18 миллиардов рублей.
На что пойдут деньги и каковы приоритеты бюджета, рассказала Фатима Камкия.
"Бюджет долго принимался, это исторически значимо. Каждый год имеет свои определенные особенности. Тем не менее бюджет утвержден. Самое приятное то, что по всем основным статьям наблюдается положительная динамика", – отметила Камкия.