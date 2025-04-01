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Временные ограничения в сфере промышленного рыболовства ввели в Абхазии
Временные ограничения в сфере промышленного рыболовства ввели в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Временные ограничения в сфере промышленного рыболовства ввели в Абхазии. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики. 01.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-01T19:16+0300
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СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Временные ограничения в сфере промышленного рыболовства ввели в Абхазии. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики. Кабмину поручено разработать предложения по эффективному госрегулированию для сохранения водных биоресурсов и устойчивого развития промышленного рыболовства.
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Временные ограничения в сфере промышленного рыболовства ввели в Абхазии
СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Временные ограничения в сфере промышленного рыболовства ввели в Абхазии. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики.
Указ, приостанавливающий предоставление лицензий на промышленную добычу водных биоресурсов и нормативных документов на проектируемые и строящиеся предприятия по переработке рыбы подписал и.о. президента Бадра Гунба.
Кабмину поручено разработать предложения по эффективному госрегулированию для сохранения водных биоресурсов и устойчивого развития промышленного рыболовства.