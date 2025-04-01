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Временные ограничения в сфере промышленного рыболовства ввели в Абхазии

Временные ограничения в сфере промышленного рыболовства ввели в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Временные ограничения в сфере промышленного рыболовства ввели в Абхазии. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики. 01.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-01T19:16+0300

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2025-04-01T19:16+0300

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СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Временные ограничения в сфере промышленного рыболовства ввели в Абхазии. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики. Кабмину поручено разработать предложения по эффективному госрегулированию для сохранения водных биоресурсов и устойчивого развития промышленного рыболовства.

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